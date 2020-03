YouTube limitant la qualité de toutes les vidéos pendant un mois

Youtube a annoncé aujourd’hui qu’ils imposent des réductions de qualité vidéo pendant un mois.

À partir d’aujourd’hui, le 24 mars, le service de streaming vidéo en ligne utilisera la définition standard comme paramètre par défaut pour toutes les vidéos dans le monde. La nouvelle découle de l’augmentation de l’utilisation de la bande passante Internet au milieu de la flambée actuelle de coronavirus COVID-19 en raison du manque de travail et d’école des familles.

Bien que le paramètre par défaut pour les vidéos soit la définition standard, la société a déclaré que ceux qui cherchent à regarder du contenu en haute définition auront toujours la possibilité de le faire en le changeant en une qualité supérieure. Cependant, avec autant de personnes accédant à des sites comme YouTube au milieu d’une pandémie majeure telle que COVID-19, réduire la pression mondiale sur Internet en maintenant vos paramètres à la définition standard peut rendre l’expérience beaucoup plus agréable pour tout le monde au cours de la prochaine quelques mois de l’épidémie. Il va sans dire que la dernière chose dont le monde a besoin en ce moment est que leur principale source de divertissement disponible s’effondre.

Netflix a été exhorté à réduire également sa qualité vidéo pendant la pandémie, ce qui les a incités à le faire en Europe et en Amérique latine. Une baisse des paramètres de qualité par défaut n’a pas encore frappé les États-Unis, mais ce n’est probablement qu’une question de temps avant que l’entreprise ne suive Youtube avec une réduction globale.

COVID-19 a désormais infecté plus de 400 000 personnes dans le monde et tué près de 17 500 personnes. Plusieurs pays et même certains États américains connaissent des blocages complets à mesure que la vitesse de propagation du virus augmente rapidement, forçant ou exhortant les gens à rester à l’intérieur afin de réduire les taux d’infection et d’alléger le fardeau des systèmes de santé mal préparés. En d’autres termes, c’est le moment idéal pour diffuser des films et des vidéos – peut-être à un niveau de qualité inférieur afin que chacun puisse rester en sécurité à la maison et profiter de son divertissement aussi.