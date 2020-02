Youtube pourrait rejoindre Netflix et les plateformes de streaming | INSTAGRAM

Il ne fait aucun doute que les plates-formes de streaming vidéo sont ce qui est aujourd’hui, il est donc clair que très peu utilisent encore la télévision par câble pour se divertir ou regarder du contenu, que ce soit leurs séries ou films préférés, car il n’est pas nécessaire de regarder les chapitres à un certain moment et vous pouvez faire une pause et revenir, tout bon que nous connaissons déjà à leur sujet.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Pour ces raisons, il semble que Google souhaite que YouTube rejoigne Netflix et certaines autres plateformes de streaming.

Il convient de mentionner que YouTube n’a pas réussi avec ses projets payants, pas même un peu de ce qui était attendu, bien que cela ne signifie pas que YouTube est un échec, en fait, des milliards de dollars ont été générés avec ses visites et vous souhaitez investir dans quelque chose de nouveau pour grandir.

Vous pouvez également être intéressé: Les premières pour Netflix, Amazon Prime et HBO que vous devriez vérifier cette semaine

Les informations proviennent de “The Information”, où il est dit que Google envisage de joindre Netflix et HBO à YouTube afin qu’ils puissent accéder à leurs séries et films à partir de là. Ils veulent concentrer tous les divertissements en un seul endroit, afin que les utilisateurs n’utilisent qu’une seule application.

Pour le moment, il n’y a rien de co-signé, cependant, YouTube pourrait monopoliser ces services pour réussir un super succès en rejoignant les services de streaming pour atteindre des millions d’autres appareils, car YouTube est partout.

Lire aussi: Castle Rock rend la série basée sur le roman de Stephen King

Il convient de mentionner que cette idée n’est pas nouvelle, car Amazon Prime Video a déjà des alliances avec HBO, ou Apple TV où il se connecte à Starz, ajoutant un abonnement distinct pour voir ce service.

Pour cette raison, l’idée de se joindre à un seul endroit pour améliorer l’expérience n’est pas si farfelue.

.