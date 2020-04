Youtuber avec COVID-19 qui est allé au supermarché pourrait aller jusqu’à 3 ans de prison

Peut aller de 3 mois à 3 ans de prison

Le Mexique ne s’amuse pas avec le coronavirus. Contrairement aux pays où le taux de mortalité est plus faible, en raison des conditions de santé dans le pays, telles que l’obésité, l’hypertension ou le diabète, Les personnes atteintes de COVID-19 sont plus susceptibles de tomber gravement malades. Pour cette raison, le gouvernement, même avec quelques cas en comparaison, a prolongé la quarantaine jusqu’au 30 mai et prévoit déjà d’entrer dans la phase 3 des infections.

La quarantaine est en vigueur depuis plus de 30 jours, mais bien qu’elle ne soit pas obligatoire, près de la moitié de la population est restée à la maison en ne quittant qu’en cas de nécessité absolue. Mais pour David, un YouTuber vénézuélien qui vit au Mexique, connu sous le nom de David Show, laisser même un cas positif de COVID-19 ressemble à n’importe quoi.

Dans l’une de ses dernières vidéos, que la plateforme a décidé de retirer, il montre comment il retire de l’argent à un guichet automatique, achète dans un dépanneur et va même dans un supermarché. ne pas tenir compte des recommandations visant à maintenir la distance sociale et à mettre en danger la vie des autres citoyens.

Le gouvernement de Mexico envisage déjà de sanctionner l’influenceur avec jusqu’à 3 ans de prison pour avoir enfreint la quarantaine ils ont commandé après avoir testé positif pour le coronavirus. Selon le code pénal, le Vénézuélien a mis la santé de sa communauté en danger cela se voit à l’article 159.

Lors d’une conférence de presse, Rosa Islanda Rodríguez, chef du secrétariat du gouvernement de Mexico, a assuré que vous suiviez de près le Youtuber et que l’affaire était en cours d’analyse par le bureau du procureur général.

Rodríguez a averti que cette situation ne restera pas impunie et explique que l’article auquel se réfère la sanction peut aller de 3 mois à 3 ans de prison et de 50 à 300 jours d’amende.

L’une des choses les plus scandalisées sur les réseaux sociaux est que David montre dans une vidéo comment ils ont fait le test pour COVID-19 dans lequel il s’est avéré positif et ils recommandent de ne pas quitter votre maison.

Bien qu’il se soit excusé plus tard, les gens n’ont cessé de coller des messages à la maison.

“Je vous écris cette fois pour m’excuser auprès du peuple mexicain pour ma dernière vidéo; car à aucun moment mon intention n’était de nuire ou de nuire à quiconque », a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Nous savons que tout le monde ne sera pas infecté par le coronavirus, mais si vous êtes déjà infecté, la meilleure chose à faire est de rester à la maison.