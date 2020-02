Youtuber plaisante à bord d’un avion qui a un coronavirus parce qu’il voulait la gloire

Heureusement, les histoires sur Internet sont aussi éphémères qu’une publication Instagram. Demain, personne ne se souviendra. Cependant, une récente star des médias sociaux a acquis une certaine renommée, après avoir effrayé plusieurs dizaines de passagers du vol 2702 qui se dirigeaient vers la Jamaïque. Il suffisait au jeune homme de se lever de son siège et de dire qu’il venait de Wuhan, où le coronavirus est apparu à la mi-décembre, et a déclenché le chaos. Ne le faites pas, sauf si vous voulez aussi la gloire.

Nous vous recommandons également: le cosplayeur volumineux de Chun-Li combat désormais le coronavirus en Chine

Le vol décollait de la compagnie aérienne WestJet au départ de Toronto. Apparemment, ils étaient en ondes depuis deux heures lorsque James Potok, un youtubeur qui fait des clips et compte plus de 34000 followers sur son compte, s’est arrêté chez lui parce qu’il voulait savoir quelle serait la réaction des 243 autres passagers à bord. «Je me suis levé et j’ai dit: Puedo Puis-je attirer l’attention de tout le monde? Je viens de rentrer de la province de Wunan. Et c’est tout », a-t-il dit.

Par précaution, la compagnie aérienne a expliqué dans un communiqué que l’équipage de conduite avait suivi les protocoles de sécurité. Ils ont détourné le vol et Potok a été mis sous observation avec un masque et des gants. Pendant ce temps, les passagers étaient bouleversés. “De retour car un idiot a prétendu qu’il avait le Coronavirus à poster sur YouTube”, a écrit un sur les réseaux sociaux.

Voici l’heure de son arrestation:

Dans une interview avec Global News, Potok s’est excusé en déclarant que c’était une mauvaise idée de plaisanter avec le coronavirus parce qu’il ne s’attendait certainement pas à obtenir cette réaction.

«Je suis artiste. Toute publicité pour moi est une bonne publicité. J’avais mon appareil photo avec moi, je cherchais une vidéo virale. Je cherchais à le télécharger sur toutes les plateformes de médias sociaux. Je pensais que j’invoquerais une sorte de réaction: pas dans l’avion, mais aux gens qui le regardent sur les réseaux sociaux et disent: “Wow, cet homme a des couilles” ou “Ce mec est fou”. Je pense que c’était de mauvais goût, avec du recul. Ce que j’ai fait était mal. J’ai ruiné le vol de plus de 200 personnes. »

Potok a été arrêté – par farceur – et Le 9 mars, il devra comparaître devant le tribunal pour faire face à ses accusations. Et bien qu’il ne soit heureusement pas malade, le bilan des décès dus au coronavirus est déjà supérieur à 490 victimes, tandis que l’épidémie continue de se propager dans le monde entier. Dans au moins 26 pays, son existence a déjà été confirmée.