Yummy Yellow, la petite amie de Pop Smoke, brise son silence à sa mort

Le monde de la musique est encore sous le choc de la mort tragique et jeune du rappeur ascendant Pop Smoke. La petite amie du Brooklyn MC lui a rendu un hommage commémoratif sur son Instagram, parlant de certains de leurs derniers souvenirs.

Pop Smoke en 2019 | Johnny Nunez / WireImage

De nouveaux rapports indiquent que la mort de Pop Smoke a été un coup, pas une invasion intérieure

Pop Smoke, dont le vrai nom était Bashar Jackson, était une star du hip-hop qui montait rapidement. “Welcome to the Party” fut son premier hit majeur et le hit avait des remixes mettant en vedette Nicki Minaj et Skepta. Sa deuxième mixtape, Meet the Woo 2, vient de sortir il y a quelques semaines au buzz majeur. Il comportait des chansons avec A Boogie wit da Hoodie, Quavo et Nav. L’ensemble comprenait également la chanson à succès, «Dior», qui faisait des vagues importantes juste avant sa mort.

La mort du rappeur a été initialement signalée comme une invasion de domicile qui a mal tourné, mais il semble maintenant que cela aurait pu être un coup dur ou même un travail intérieur. Ces premiers rapports ont également amené de nombreuses personnes à affirmer que quelqu’un avait obtenu l’adresse de Pop Smoke à partir de publications Instagram.

Cependant, TMZ rapporte: «Les gens qui ont vu la vidéo de surveillance nous disent que la personne à l’intérieur de la maison – vraisemblablement le tireur – n’a rien fait. Étant donné qu’il a tiré sur quelqu’un, il est peu probable qu’il prenne le temps de fourrer des objets dans sa poche. “

Yummy Yellow se souvient émotionnellement de Pop Smoke

Sur les réseaux sociaux cette semaine, Yummy Yellow, la petite amie de Pop Smoke, s’est souvenue du défunt rappeur et a également détaillé leurs derniers moments ensemble.

Je suis une mère avant tout, mais un amant? Pas tellement. Plus je réfléchis, plus je me rends compte que j’ai tendance à avoir le cœur froid mais, tu as fondu le mien si vite. Nous nous sommes appris mutuellement la conscience de soi. Il était rare. Jamais il n’a essayé de me changer. Il était tellement résilient. Rien ne pouvait le plier ou le briser. Il donnait un sens à tout et s’il ne comprenait pas, il vous poserait beaucoup de questions. Il n’a jamais cessé de m’étonner par son honnêteté, je savais tout, je veux tout dire. Il m’a dit qu’il n’avait jamais fait confiance à une fille auparavant, mais il était prêt. Après un certain temps, nous nous sommes explorés jour après jour. Déterminé à découvrir des choses les uns sur les autres que personne d’autre ne connaissait. Le jour V, j’étais énervé parce que tu as dit que je méritais mon cadeau. Vous avez continué en disant que je vous maintenais équilibré et que je vous disais que je me tenais à la terre! Je rêvais d’un amour pur et transparent comme le nôtre. Vous avez cette montre pour me faire savoir tout ce que nous voulons et désirons maintenant à portée de main. Depuis la mi-janvier, U a commencé à faire très attention à moi. Je ne peux pas m’asseoir et dire que j’aurais aimé t’embrasser davantage avant de sortir par cette porte lundi parce que je l’ai embrassé toute la nuit avant ce vol pour Cali. Je ne peux même pas dire que nous devrions dire que je t’aime plus cette nuit / matin car nous l’avons dit plus de 20 fois. U est même revenu après avoir quitté la maison et a dit: “Je n’ai pas dit de verrouiller la porte?”, Avec vos 2 nattes parce que vos cheveux n’étaient pas encore tressés, mais bébé a grandi dans la vie de tous les jours et l’industrie ne ressemblait à rien. déjà vu. Rencontrez le Woo2 était en avance sur son temps. Ce n’est pas une mixtape. C’est un album! Est-ce que tu sais qu’il fait toute cette musique de haut en bas? Pas de stylo, pas de bloc, rien!? Pop je t’aime. Je t’adore. Vous avez dépassé mes attentes en tant qu’homme. J’ai essayé de te protéger de tout, tu le sais. Pour tous ceux qui l’ont aimé, ou l’aiment encore, je comprends. Si vous l’aimiez, je vous aime. Que ce soit une fille qui l’aime ou 800, il était aimé en abondance, point final! À tous les fans qui m’ont envoyé des milliers de dm, il vous aime tous et merci! Le son et les vibrations de yall quand il a atteint cette scène lui ont donné vie! Son héritage et son nom ne doivent pas être FUCD AVEC! Pop, je ne cesserai de t’aimer! & I GOT U FOREVER Sur tout, CHAQUE FOIS, ils me voient… Je vais m’assurer qu’ils Woo

Nos pensées vont à Yummy Yellow et à tous les proches de Pop Smoke pendant cette période difficile.