Yung Berg, ancienne star de «Love & Hip Hop Hollywood», nie avoir agressé une femme; Il prétend avoir été préparé pour vol qualifié

Yung Berg, alias Hitmaka, nie qu’il est coupable de violence domestique après que l’ancienne star de Love & Hip Hop Hollywood a été accusée d’avoir fouetté sa petite amie au pistolet. Berg prétend maintenant qu’il a été créé pour tenter de le voler et travaille avec ses avocats et la police pour résoudre les plaintes contre lui.

Une femme accuse Yung Berg de l’avoir fouettée au pistolet

L’explosion a obtenu un rapport de police qui a révélé qu’une femme nommée Talia Tilley, affirmant qu’elle avait été fouettée au pistolet par Berg à la suite d’un différend verbal qui s’est intensifié et est devenu physique. Tilley a déclaré à la police qu’elle était la petite amie de Berg et qu’il l’avait frappée à plusieurs reprises avec une arme à feu, la laissant dans le besoin de soins médicaux.

Le département de police de Los Angeles a délivré à Tilley une ordonnance de protection d’urgence. L’ordre interdit à Berg de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle. Il lui est également ordonné de ne pas la contacter directement ou via les réseaux sociaux. L’ordonnance de protection expirera le 20 mars 2020, mais Tilley peut la prolonger avec une ordonnance d’interdiction officielle.

Tilley a été hospitalisé et soigné à l’hôpital Cedars Sinai de Los Angeles. On lui a diagnostiqué une «blessure à la tête fermée, une fracture fermée de l’os nasal et des lacérations faciales» et elle a dû être piquée au visage en raison des blessures subies. L’explosion a également fourni des photos des blessures de Tilley.

Les allégations de Tilley sont la deuxième fois que Berg est accusé d’avoir frappé une femme en public. Il a été accusé de violence domestique contre son ex-petite amie et ancienne co-star de Love & Hip Hop Hollywood, Masika Tucker, en 2014 et a été licencié de la série de téléréalité VH1 en conséquence.

Yung Berg dit qu’il est mis en place et revendique la légitime défense

Berg a rompu son silence sur l’incident sur son compte Instagram le 17 mars. Il ne nie pas qu’il a frappé Tilley mais prétend qu’ils n’étaient pas en couple et qu’elle l’a préparé pour une invasion de domicile. Berg insiste sur le fait qu’il est la victime.

«Samedi 4 h 30 du matin, trois hommes armés ont tenté d’attaquer ma vie et mon domicile. J’ai toutes les images de surveillance dont certaines que je poste et aussi d’autres preuves nécessaires », a-t-il écrit en partie sur son post Instagram. «J’ai fait une erreur cruciale qui aurait pu me coûter la vie. CETTE FEMME N’ÉTAIT PAS MON GF JAMAIS. Je ne m’attarderai pas davantage sur cela et je laisserai mes avocats avancer en conséquence. »

Berg a posté plusieurs vidéos de ses séquences de surveillance qui montrent des hommes armés tentant d’entrer dans sa propriété. Son avocat a également publié une déclaration corroborant les affirmations de Berg. Ils ont également doublé le fait que Tilley n’est pas la petite amie de Berg, et elle ne l’a jamais été, mais ont admis que Tilley était dans la maison de Berg avant l’incident et qu’ils avaient été intimes la nuit en question.

«Après une certaine intimité physique. Mme Tilley a fait une attaque calculée et non provoquée contre M. Ward, le giflant et le frappant à plusieurs reprises », a écrit l’avocat de Berg dans un communiqué rapporté par The Blast. “Monsieur. Ward s’est défendu contre l’attaque. »

La déclaration explique que les voleurs présumés ont tenté, mais n’ont pas réussi, à pénétrer dans la propriété de Berg depuis sa cour en raison du système de sécurité avancé de Berg et des chaînes verrouillées sur sa porte arrière. Berg et son accusateur affirment également que Berg s’est emparé du téléphone de Tilley et a découvert qu’elle “avait été en communication avec et partageait son emplacement avec une personne inconnue et a envoyé des SMS avant, pendant et après cette tentative de vol avec effraction à domicile”.

Berg et son conseiller juridique travaillent activement avec le LAPD dans le cadre de l’enquête en cours.