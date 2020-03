Yung Pinch réfléchit au jeune amour perdu avec “21”

Beaucoup d’entre nous peuvent réfléchir avec émotion sur les jours où tomber amoureux ne venait pas avec les complications de l’âge adulte, et pour le maître de cérémonie de la ville de la plage, Yung Pinch, les sensations étaient assez fortes pour inspirer son nouveau single intitulé “21.”

Scott Dudelson / .

Soutenu par un riff de guitare accrocheur et une boucle de piège de charleston classique, “21” est un air relatable pour tous ceux qui ont vu leur relation se détériorer après être devenu un adulte pleinement légal. Des jeux d’esprit au voyage aléatoire à Vegas où, comme nous le savons tous, les choses peuvent devenir assez folles, Pinch repense aux bons moments tout en précisant qu’il ne sera plus dupe de l’amour. Cependant, cela ne fait jamais de mal de se souvenir brièvement de cette vieille chose de temps en temps.

Écoutez “21” par Yung Pinch ci-dessous:

Paroles de Quotable:

Quand tout est dit et fait, c’est toi que je veux

Quand tout est dit et fait, c’est toi dont j’ai besoin

Quand tout est dit et fait, qui diable appelez-vous?

Attends, attends une minute, fille pourquoi tu m’appelles?

Elle veut juste un morceau de moi comme je suis Little Caesars

Je pourrais la laisser être avec moi, juste pour que je puisse la quitter

J’ai juste besoin d’être en paix, comme dans le temps

Mais la merde ne marche pas aussi facilement, je suis coincé dans mes voies

.