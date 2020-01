Yuri avoue, voulait une liaison avec Luis Miguel et il n’a pas été satisfait points | Instagram

La chanteuse Yuri qui a fait des déclarations controversées après avoir été approché à son arrivée à l’aéroport CDMX où il a dit qu’il avait un souhait avec le chanteur Luis Miguel qui n’a pas été remplie.

La Veracruz La plus aimée de l’émission a montré certains de ses projets musicaux à la porte où elle alternera sa voix avec celle d’autres artistes.

Il convient de mentionner que le chanteur Il est toujours en vigueur à la recherche de nouvelles propositions pour ravir votre public.

Ainsi en dévoilant quelques détails des plans suivants qui attendent dans sa carrière, le chanteur Luis Miguel Il est sorti pendant la conférence.

Vous pouvez être intéressé Cepillín, ami d’Aracely Arámbula explose contre Luis Miguel

Apparemment, l’appel “Soleil du Mexique“pourrait éclairer un projet à la porte du Veracruz car il indique qu’il pourrait apparaître dans l’un des épisodes de la bioserie que le chanteur prépare.

Bien sûr, Luis Miguel doit partir, explique l’interprète de “Damn Spring”.

De plus, le Jarocha a révélé que bien qu’il aurait aimé faire partie de la liste des aime du chanteur le plus assiégé, il ne s’est pas réalisé.

Ces petites chaussures n’étaient pas sous mon lit, j’ai toujours voulu.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Le chanteur souligne qu’avant Luis Miguel Il était un bel homme et maintenant il est un homme mûr, laissant entendre qu’il conserve toujours ses charmes, cependant, “Nous le voulions tous!” fait-il remarquer.

Je voulais aussi être la petite amie de Luis Miguel, mais aucun signe n’a été donné … ce n’était pas son genre.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

D’autre part, il souligne également qu’il ne sait pas quelle chance il aurait en ayant un relation avec lui, certains des les femmes qui étaient avec lui ne sont pas très heureux.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Quant à la série chanteuse Luis Miguel, qui lancera bientôt sa deuxième saison sur la plateforme Netflix en 2020.

Vous pouvez également lire Luis Miguel La Serie, Diego Boneta avec une transformation incroyable

L’une des séries les plus attendues du service de streaming et qui a révélé peu de détails devrait enfin révéler l’un des aspects les plus réservés de la vie de l’artiste, la disparition de sa mère, Marcela Basteri, ainsi que le chapitre de la vie du chanteur où il apparaît Aracely Arambula avec qui il a eu deux enfants.

.