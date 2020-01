Yuya est déclarée l’une des femmes les plus riches du Mexique

Le youtuber morelense Mariand Castrejón, mieux connu sous le nom de Yuya a été incluse dans la liste des 10 femmes les plus riches du Mexique. Eh bien, en plus de ses 15 millions d’abonnés sur Instagram, sa chaîne YouTube est l’une des plus populaires dans le monde hispanophone avec 24, 400 millions d’abonnés.

Selon le magazine économique de haut niveau, Yuya est l’une des femmes les plus riches du pays parmi d’autres noms tels que Blanca Trevino et Eva Gonde de Rivera. Eh bien, le youtuber mexicain n’est pas seulement connu pour sa chaîne vidéo et son compte Instagram.

En 2017 également, il a sorti sa propre ligne de maquillage «Dancing together» en collaboration avec Republic Cosmetics, une entreprise qui a également travaillé avec des célébrités telles que Paris Hilton.

Selon High Level, Yuya est classée numéro 8 des femmes d’affaires les plus riches du Mexique.

