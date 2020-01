Yvette Nicole Brown sur Community Revival & Rick and Morty!

Exclusif: Yvette Nicole Brown fait le point sur le renouveau de la communauté et Rick & Morty!

Yvette Nicole Brown est la femme de la ville depuis son rôle dominant dans la sitcom NBC préférée Communauté, décrochant divers rôles clés dans des succès acclamés tels que Le maire, Elena d’Avalor et CBS » Maman. Comme le reste de son casting, elle est définitivement prête pour une réunion avec CommunautéLe créateur de Dan Harmon!

Tout en assistant à la première de la prochaine aventure familiale de Disney + Échec de Timmy: des erreurs ont été commises, Brown a pris un moment pour discuter avec ComingSoon.net, où elle a fait le point sur le travail d’Harmon sur le long développement Communauté film de réveil, ainsi que ses espoirs de travailler avec lui à d’autres titres.

«Je frappe Dan Harmon plus souvent pour obtenir un rôle sur Rick et Morty», A déclaré Brown. “C’est là que l’argent est, Rick et Morty va durer éternellement. Je ne me soucie même pas de qui je joue, je pourrais être la femme noire dans le coin en disant: “Salut, salut.” Peu m’importe ce que c’est, je veux juste faire une voix là-bas. Je sais que Dan va écrire le Communauté un jour et quand il le fera, nous allons tous nous présenter, chaque fois que ce sera le cas, nous sommes prêts à le faire comme vous êtes prêts. “

Brown a joué l’adorable mère célibataire Shirley Bennet dans un rôle principal pendant les cinq premières saisons, ainsi qu’un rôle récurrent dans la sixième saison relancée par Yahoo, mais malgré sa fréquence de travail dans le monde de la voix off, elle n’a pas encore faire ses débuts sur la célèbre série Adult Swim de Harmon. Le succès de la comédie de science-fiction a jusqu’à présent vu des apparitions invitées de Joel McHale dans le rôle d’Hémorragie dans le deuxième épisode de la troisième saison “Rickmancing the Stone”, Gillian Jacobs dans le rôle de Supernova dans le quatrième épisode de la saison 3 “Vindicators 3: The Return of Worldender” »Et Jim Rash dans le septième épisode de la saison 2« Big Trouble in Little Sanchez ».

Une renaissance du film de la sitcom à succès NBC a été discutée pendant près de six ans depuis sa conclusion initiale sur le réseau aux heures de grande écoute, avec une récente mise à jour à venir au Vulture Festival en novembre où Harmon a déclaré qu’il essayait de travailler dessus, mais qu’il n’était pas sûr de la projet, car il ne sait pas s’il peut répondre aux attentes des fans et même de ses stars, qui sont tous très prêts et ravis de revenir pour plus.