Zac Efron a vendu sa première voiture aux enchères pour une bonne cause

Certains fans aiment Zac Efron en raison de ses débuts d’acteur dans la série Firefly. D’autres le connaissent mieux de son rôle principal dans le film de Disney Channel, High School Musical. Efron a une carrière réussie, compte tenu de son jeune âge, mais il ne se laisse pas aller à la tête. L’acteur du plus grand showman s’est également engagé à redonner. Il a même vendu une fois sa toute première voiture aux enchères pour une bonne cause.

Zac Efron | Rich Polk / . pour IMDb

Savez-vous quelle voiture Zac Efron avait en premier?

Cardi B et Offset correspondant aux Lamborghini. David Beckham conduit une Rolls Royce Phantom Drophead d’une valeur de plus de 400 000 $. Jay Leno possède une McLaren Mercedes-Benz SLR. La plupart des plus grandes stars d’Hollywood ont également plus d’un jeu de roues à prix élevé dans le garage. Alors, quand il s’agit de Zac Efron, qui vaut plus de 23 millions de dollars, quelle voiture est sa première et la plus utilisée? Ce n’est pas ce que tu penses. En fait, les fans pensent que c’est tout simplement adorable qu’Efron ait continué à conduire sa berline Oldsmobile Alero, longtemps après qu’il ait atteint une étape financière cruciale dans sa carrière. Cela prouve en quelque sorte qu’il est moins sur les choses matérielles et plus sur l’utilisation de sa richesse pour de bon.

Zac Efron s’associe à la Fondation Make-A-Wish

Les consommateurs de tous les jours pourraient ne pas être trop enthousiastes à l’idée de gagner une Oldsmobile Alero, étant donné qu’ils ne sont plus en production et nécessiteraient probablement beaucoup de travail pour les faire fonctionner. Mais les fans afflueraient vers un modèle Alero particulier à gagner car c’était la première voiture de Zac Efron. Efron, au lieu d’essayer de rentabiliser son statut de célébrité, s’est associé à la Fondation Make-A-Wish. Prizeo a rejoint l’équipe pour créer un tirage au sort pour la berline emblématique d’Efron, tous les bénéfices étant reversés à l’organisation caritative. Pour adoucir l’accord, non seulement le gagnant du tirage au sort pourrait ramener la voiture à la maison, mais il recevrait également des billets d’avion gratuits de n’importe où. Pour une maigre participation de 10 $, les fans participeraient pour gagner le voyage de Los Angeles à n’importe où dans le monde, avec hébergement à l’hôtel, et selon Efron, “nous allons passer du temps!”

Les causes valables dans la vie de Zac Efron

Zac Efron n’a pas beaucoup de temps en dehors du travail pour presque rien. Même récemment, les fans se demandent s’il a pris le temps de vivre une vie amoureuse. Mais il y a des raisons pour lesquelles il prendra du temps, notamment son partenariat avec la Fondation Make-A-Wish pour tirer au sort sa voiture. L’organisme de bienfaisance est connu pour accorder des souhaits qui changent la vie aux enfants atteints de diverses maladies graves. L’organisation exaucera souvent des souhaits extravagants, non seulement pour les enfants mais aussi pour leurs familles. Les autres organisations soutenues par Efron comprennent l’American Humane Society, la Cystic Fibrosis Foundation et Habitat for Humanity.

Autres voitures de la collection de Zac Efron

Ok, alors peut-être que Zac Efron tenait son Oldsmobile Alero en haute estime pour des raisons sentimentales. Avec le recul, il y avait une autre voiture emblématique en sa possession, et il semble y avoir un fil conducteur de valeur sentimentale pour lui. Il a passé du temps à restaurer des voitures classiques, un passe-temps qu’il n’a pas toujours le temps de poursuivre. Il lui a fallu près de deux ans pour terminer la restauration de la Mustang 1965 de son grand-père. Il a chronométré cette reconstruction pour aider à célébrer le 52e anniversaire de la légendaire voiture de poney et semblait humble de pouvoir faire un tour dans une voiture une fois conduite par son propre grand-père. Cependant, il n’est pas contre le fait de posséder quelques belles manèges. Comme d’autres célébrités, la star des voisins a quelques autres véhicules dans son entrée, dont une Audi S5 et une Audi S6.

Zac Efron est peut-être plus grand que nature sur grand écran, mais sur la base de sa collection de véhicules passée et présente, il est clair qu’il préfère les voitures haut de gamme coûteuses. Il est plus humble que la plupart avec son statut de célébrité, et cela peut faire partie du charme qui solidifie sa popularité auprès de ses fans.