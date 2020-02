Zach Justice a-t-il vraiment eu une liaison avec l’ami de Mindy Shiben? (SPOILERS)

Mindy Shiben a participé à son mariage arrangé par des experts avec un inconnu dans Lifetime’s Married at First Sight Saison 10 avec beaucoup d’espoir. L’entraîneuse de patinage artistique, âgée de 34 ans, a déclaré qu’elle espérait trouver quelque chose de «magique» avec son nouveau partenaire, en particulier après une fausse couche récente et la mort tragique de sa jeune sœur par surdose un an à l’avance.

Lorsque Mindy a rencontré l’entraîneur personnel et mannequin de fitness Zach Justice, elle a immédiatement semblé frappée. Mais alors que le mariage de Zach à Mindy a impressionné les fans, le nouveau couple a rapidement semblé s’effondrer. Zach a dit à sa nouvelle épouse qu’il n’était pas physiquement attiré par elle, la laissant se sentir perdue et solitaire pendant leur lune de miel au Panama.

Selon les spoilers de la populaire page fan d’Instagram Marié à la première vue @mafsfan, le mariage de Zach et Mindy pourrait faire face à encore plus d’obstacles à mesure que la saison 10 se poursuit. Un appel téléphonique d’un ami de Mindy pourrait la laisser se demander si son nouveau mari a été fidèle.

Mindy Shiben | MAFS Lifetime via Instagram

Un aperçu de la saison 10 a suggéré que l’ami de Mindy avait un sale secret

Le propriétaire de @mafsfan a partagé un clip d’aperçu qui impliquerait l’amie de Mindy, Lindsay, avouant une amitié potentiellement douteuse avec Zach.

Dans le clip, la star de Marié à la première vue semblait frappée tandis que Lindsay, qui assistait à son mariage, faisait allusion à un secret qu’elle avait caché à la nouvelle mariée. “Je m’en veux, et je suis prêt à vous dire toute la vérité”, a déclaré l’ami de Mindy lors de l’appel.

Mindy a déclaré aux producteurs à vie qu’elle croyait qu’il se passait quelque chose de louche. “Quelqu’un est allongé ici”, a-t-elle dit. “Soit l’un de mes meilleurs amis, soit mon mari.”

La page de fan «MAFS» a rapporté que Mindy a accusé son mari d’une «affaire émotionnelle»

MAFS Fan a révélé que des informations suggéraient que Lindsay parlait à Zach en privé, prétendument dans le but de l’aider à communiquer plus efficacement avec Mindy. Mais en cours de route, les choses auraient pu devenir un peu incontrôlables entre les deux.

“Apparemment … ça

sera révélé que l’ami de Mindy, Lindsay .. a commencé à parler avec Zach à

un certain point », a écrit @mafsfan dans un spoiler d’histoire Instagram.

le

blogueur a précisé que Zach et l’ami de Mindy ne semblaient pas avoir eu

affaire physique, mais cela a encore secoué la mariée de la mariée à la première vue

confiance en son nouveau mari. “Zach le nie, bien sûr”, ont-ils écrit. “Il n’y a pas

indication que les deux avaient quelque chose de physique.

Dans un autre article, ils ont ajouté: “Mindy et les experts ont accusé Zach d’avoir une liaison émotionnelle avec Lindsay.”

Zach a admis qu’il n’était pas attiré par Mindy

Tandis que

nous ne pouvons être sûrs de rien à ce stade, le clip de prévisualisation et les rapports

n’était pas difficile à croire pour de nombreux fans de Marié à la première vue. Que ce soit ou

pas que Zach ait vraiment eu une liaison ou un flirt avec l’ami de Mindy, son mariage

semblait certainement être sur les rochers dès la lune de miel.

La dernière nuit de leur voyage au Panama ensemble, Zach a dit à Mindy qu’il devait encore essayer de «construire» et de «rechercher» une attraction pour elle. Il lui a même demandé de l’aider à comprendre quoi faire, car il se sentait perdu quant à leur manque de chimie.

Sous le choc

qu’il aborderait le sujet de cette façon, bégaya Mindy, “Que veux-tu de moi

faire? Voulez-vous que je reçoive des implants mammaires ou quelque chose comme ça? »À vie

les producteurs, a-t-elle déclaré incrédule, «Zach n’a aucune idée de comment il se présente. J’ai

essayait de lui donner une chance… mais le gars est une putain de tête. »