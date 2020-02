Zach ne sait pas s’il se sent marié avec Mindy

Mindy

Shiben avait de grands espoirs pour son mariage arrangé avec Zach

Justice pour les mariés à vie

à First Sight Saison 10.

Mais ces espoirs semblaient s’effondrer presque immédiatement

la lune de miel du couple, quand Zach a annoncé qu’il n’était pas physiquement

attiré par Mindy. Mindy et Zach n’ont même pas failli devenir

intime sur leur lune de miel, et Zach

a refusé d’emménager avec sa femme à leur retour à Washington, D.C.

Dans l’épisode du 26 février de Marié à première vue, «Le mot« L »», Zach et Mindy ont continué de lutter avec leur mariage qui flattait. Mindy a admis qu’elle ne savait pas combien de temps elle pourrait continuer à essayer de résoudre une relation clairement défaillante, tandis que Zach est resté sans engagement et n’a pas accepté de rester ou de partir pour de bon.

Mindy a confronté Zach au sujet de sa réticence à emménager

Mindy

et Zach s’est assis ensemble sur le dernier épisode pour discuter de ce qu’ils

la plupart ont besoin d’expérimenter pour tomber amoureux.

Pour Mindy, l’amour signifiait «la réflexion», a-t-elle expliqué. “Peu

des gestes qui montrent simplement que vous pensez à l’autre personne et

en fait attention. ”

La star de Marié à la première vue a ensuite été interrogée

son mari sur où il en était dans leur relation, lui demandant: «Ne

tu te sens marié?

“Je ne sais pas,” répondit simplement Zach.

“Que pensez-vous que vous devez faire pour vous sentir marié?” Mindy

a continué.

La réponse de Zach était tout sauf claire. «Je me concentre sur toi», a-t-il commencé. “Cela n’a pas changé. Mon objectif est la relation. Mettre le mot mariage ne signifie pas… ne changerait pas la situation ou, vous savez, je suppose, je veux résoudre ce problème. Dois-je le considérer comme… réparant? »

La star de “Marié à première vue” a mis la pression sur Zach pour faire plus d’efforts

Mindy a déclaré aux producteurs à vie que les vagues ourlets de son mari

et hawing la laissait confuse et perdue. “Zach parle en rond et

des cercles et des cercles », se plaignit-elle. “Il dit tout sans rien dire.”

Pourtant, elle n’allait pas renoncer complètement à son mariage.

Mais Mindy a laissé entendre qu’elle irait bientôt de l’avant si Zach

n’a pas pris d’assaut et a commencé à faire plus d’efforts dans leur relation.

“Je pense que j’ai été sensible à vos besoins, à vos paroles, à ce que je fais

confortable pour vous », a-t-elle déclaré.

“Je ne veux pas dire, vous savez” emménager “, faire quelque chose que vous ne voulez vraiment pas faire, faire quelque chose que vous n’êtes pas à l’aise de faire”, a poursuivi Mindy. “Mais d’une autre manière, je me demande, comment devrais-je faire pression pour que je reçoive un juste coup sur ce que je me suis inscrit?”

La sœur de Zach l’a encouragé à prendre plus d’initiative

Même la propre sœur de Zach, Lisa, ne pensait pas qu’il en faisait assez

pour faire fonctionner son mariage. Lors d’une session FaceTime, Lisa a offert à Zach des informations indispensables

des conseils sur la façon de procéder avec Mindy.

Même si Zach a dit à sa sœur qu’il avait apprécié sa lune de miel avec

Mindy, il a reconnu son manque

d’attraction avait immédiatement mis un frein à tout le plaisir. «J’étais tellement déprimé

et je suppose que je me suis senti vaincu », a-t-il avoué. “Je ne peux pas m’en empêcher si je ressens cela

façon, alors qu’est-ce que je fais? “

Lorsque la star de Marié à la première vue a révélé qu’il n’avait pas

même déplacé

avec sa femme, Lisa a été surpris. “Avez-vous été informé par l’un de ces

médecins combien vous pensez à tout? ” elle a osé.

Lisa a également essayé d’aider Zach à voir son mariage de Mindy

point de vue, soulignant à quel point sa femme doit se sentir abandonnée. “Je viens

imaginez que ce soit très solitaire, pour être honnête, surtout après que sa famille n’a pas

montrer à tout », dit-elle.

“Je me sens mal pour elle d’être là toute seule en ce moment”,

Dit Lisa. «Je serais probablement assez bouleversé aussi. En ce moment, tu es marié. ”

Zach semblait prendre à cœur les conseils de Lisa et

a finalement passé du temps en tête-à-tête avec Mindy dans son appartement. Pourtant, l’ambiance

entre eux est resté entièrement platonique pour le moment.