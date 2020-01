Zachary Levi de Shazam sur Justice League Zack Snyder Cut Commentaires

Shazam! La star Zachary Levi s’est adressée à Twitter pour répondre à ses anciens commentaires sur la coupe Zack Snyder de Justice League.

On parle de la coupe Zack Snyder de Justice League depuis plusieurs années maintenant. La star d’Aquaman Jason Momoa a déjà mentionné qu’il avait vu la coupe de Zack Snyder, mais l’une des plus grandes questions parmi les fans est de savoir si elle est même terminée.

Commentaires de Shazam! La star Zachary Levi d’une apparition au congrès en octobre a commencé à flotter plus tôt cette semaine. Lors de la convention, Zachary Levi a avoué qu’il ne croyait pas à l’existence d’une coupe Zack Snyder de Justice League. Il convient de noter que c’était avant que Zack Snyder ne partage une photo de sa coupe de Justice League, de sorte que les commentaires de Zachary Levi étaient dépassés. Quelques supporters de Snyder ont fini par attaquer Zachary Levi sur Twitter en raison de cet article, et l’acteur a répondu ce qui suit:

Hahahahahaha! Putain de merde, j’ai atteint le statut de #Boomer! Merci, yo! Restez au frais. 😘 https://t.co/k7uH14Lfcy

– Zachary Levi (@ZacharyLevi) 19 janvier 2020

C’est parfait! La doublure argentée dans tout cela est qu’ils se sont maintenant montrés moins que dignes de confiance dans la façon dont ils représentent les «nouvelles», tandis que je peux maintenant décider quels points de vente je vais parler ou non lorsque je ferai de la presse. Laissez les gens vous montrer qui ils sont. C’est très libérateur. 🤗 https://t.co/wBZWBUYWKY

– Zachary Levi (@ZacharyLevi) 19 janvier 2020

Où en êtes-vous sur la coupe Zack Snyder de Justice League? N’hésitez pas à partager vos réflexions sur les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis du Shazam de Zachary Levi!:

Nous avons tous un super-héros en nous, il faut juste un peu de magie pour le faire ressortir. Dans le cas de Billy Batson (Asher Angel), en criant un mot – SHAZAM! – ce gamin adoptif de 14 ans peut devenir le super héros Shazam (Zachary Levi) adulte, gracieuseté d’un ancien sorcier. Encore un enfant dans l’âme – à l’intérieur d’un corps déchiré et divin – Shazam se délecte de cette version adulte de lui-même en faisant ce que tout adolescent ferait avec des super pouvoirs: amusez-vous avec eux! Peut-il voler? At-il une vision aux rayons X? Peut-il tirer des éclairs de ses mains? Peut-il sauter son test d’études sociales? Shazam se propose de tester les limites de ses capacités avec l’insouciance joyeuse d’un enfant. Mais il devra maîtriser ces pouvoirs rapidement pour combattre les forces meurtrières du mal contrôlées par le Dr Thaddeus Sivana (Mark Strong).

Réalisé par David F. Sandberg, Shazam! stars Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Grace Fulton, Faithe Herman, Ian Chen, Jovan Armand, Cooper Andrews, Marta Milans et Djimon Hounsou.

Shazam! est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD. Restez à l’écoute de Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles concernant Shazam de Zachary Levi! 2 et la coupe Zack Snyder de Justice League!

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.