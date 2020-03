Zachary Levi dit que Shazam battrait Thor dans un combat

Avez-vous déjà eu ces disputes avec vos amis quand vous étiez jeune pour savoir qui gagnerait dans un combat? Il s’agissait généralement du père de l’ami qui gagnerait (bizarrement) ou des personnages de films d’action. Personnellement, je me souviens avoir discuté si un prédateur ou un étranger gagnerait. Et puis nous avons en quelque sorte obtenu notre réponse avec le film de 2004, Alien vs Predator.

Les super-héros étaient également populaires. Hulk contre la chose. Spider-Man contre Daredevil. Les Fantastic Four contre les X-Men. Nous sommes également arrivés à la conclusion que Superman vaincrait n’importe qui et, malheureusement, Batman ne s’en tirerait pas bien car il n’a pas de véritables super pouvoirs.

Les hypothèses sont toujours amusantes et nous en avons maintenant une nouvelle avec l’un des acteurs représentant le personnage pesant. Lorsqu’on lui a demandé qui gagnerait dans un combat entre Thor et Shazam, Zachary Levi, sans aucun parti pris, a déclaré qu’il pensait que Shazam était clairement le vainqueur.

«Shazam gagnerait. Cela semble être une question rhétorique. » dit l’acteur.

Je pense que la réaction intestinale serait Thor parce qu’il est peut-être le super-héros le plus puissant du MCU. Mais après un examen plus approfondi, Shazam pourrait le faire battre. Il peut voler, a une super force, tire des éclairs de ses mains et ne ressent aucune douleur à moins de combattre un autre être comme lui.

En revanche, Thor est évidemment le dieu du tonnerre, a une force immense et brandit un puissant marteau puissant. Il ressent cependant de la douleur comme on le voit dans Thor: Ragnarok lorsqu’il perd un œil. Il y a donc une certaine vulnérabilité.

Thor pourrait avoir l’avantage maintenant parce que Batson est encore un enfant de 15 ans, mais donnez-lui quelques années et le personnage de DC aura une expérience et une maturité supplémentaires à son actif. Rappelez-vous, il a fallu de nombreuses années à Thor pour dépasser son propre ego et son arrogance pour devenir qui il est aujourd’hui.

Malheureusement, nous n’aurons probablement jamais l’occasion de voir ces deux combats à l’écran, mais ce serait certainement amusant. Chose intéressante, cependant, Levi a déjà plongé son orteil dans la franchise Thor en jouant Fandral, l’un des guerriers fiables du héros. Il n’a pas si bien réussi dans Thor: Ragnarok et l’acteur a depuis déclaré qu’il était content d’avoir été tué. S’il ne l’avait pas été, il n’aurait peut-être pas été choisi comme Shazam.