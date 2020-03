Zachary Levi dit qu’il essaie toujours de faire un film Chuck

Zachary Levi, qui a joué le rôle de protagoniste titulaire de Mandrin de 2007 à 2012, fait toujours campagne pour un film de suite et fait appel au coproducteur de la série Chris Fedak pour écrire un script.

Alors que l’émission à succès de NBC a souffert de faibles cotes d’écoute pendant sa diffusion, Chuck a toujours profité d’une base de fans dédiée et au cours des nombreuses années de son absence, un culte s’est formé autour des aventures de l’expert en informatique ringard nommé Charles Bartowski, qui a tous les secrets du monde encodés dans son cerveau et ses acolytes, l’agent Sarah Walker et le colonel John Casey.

Même si les acteurs de Chuck semblent bien se débrouiller seuls, ils sont toujours très passionnés par leur ancienne famille et ont exprimé leur intérêt pour une réunion en tant que film de suite ou mieux encore, une sixième saison. En fait, Levi lui-même a maintes fois fait campagne pour ramener la série pour le plaisir des fans, mais un financement insuffisant n’a jamais permis au projet de voir le jour.

La star de Chuck a connu du succès au cours des deux dernières années en travaillant dans des projets comme Disney’s Tangled, DCEU’s Shazam !, et Marvel’s Thor. Yvonne Strahovski, quant à elle, a également reçu de nombreux éloges et reconnaissance pour avoir joué dans The Handmaid’s Tale. D’autres membres, dont Adam Baldwin, Joshua Gomez, Ryan McPartlin et Sarah Lancaster, travaillent tous actuellement sur des productions différentes, mais ils n’ont jamais été déconnectés les uns des autres.

Mais verrons-nous jamais un film de Chuck? Eh bien, ce n’est peut-être pas au casting de prendre une décision à ce sujet, mais Levi a récemment exprimé son intérêt à ressusciter l’histoire à nouveau. Dans une nouvelle session Instagram en direct, il a fait appel au co-créateur Chris Fedak et a déclaré que le moment était peut-être venu de le faire:

“Il n’y a rien de vraiment à dire sur Chuck à part que j’essaie encore de faire ce film à un moment donné”, a-t-il déclaré. «J’adorerais le faire, et j’ai parlé à Yvonne et Adam et Josh et Ryan et Sarah. J’ai parlé à tout le monde, même lorsque nous avons terminé le tournage de la saison dernière, comme “ hé, si je pouvais un jour faire décoller cette chose, seriez-vous prêt à le faire? ” Tout le monde est apparemment à bord et veut que cela se produise . Je dois donc le comprendre. Je dois avoir le bon script. J’adorerais avoir Chris Fedak… Chris Fedak, si vous regardez ça, c’est le moment de l’écrire! J’ai besoin d’obtenir le script pour pouvoir le lancer dans des endroits comme Amazon. Chuck est sur Amazon, alors autant commencer par là. “

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous voir un Mandrin film à un moment donné dans le futur? Ou pensez-vous que le casting et l’équipe devraient laisser l’histoire à sa fin actuelle? Sonnez à l’endroit habituel ci-dessous.