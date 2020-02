Zachary Levi et Cole Sprouse joueront dans la comédie musicale Lionsgate Undercover

Shazam! star Zachary Levi et Riverdale L’acteur Cole Sprouse s’est officiellement engagé pour les rôles principaux dans le prochain film de comédie familiale de Lionsgate intitulé À l’abri. Le film sera réalisé par Machine à remonter le temps réalisateur Steve Pink. De plus, Levi est allé sur Instagram pour partager son enthousiasme pour le film, révélant que À l’abri présentera “Certains des morceaux les plus emblématiques des 50 dernières années.” Découvrez son post complet ci-dessous!

CONNEXES: Bruno Mars dans le nouveau film à thème musical de Disney

Dans À l’abri, Levi jouera le rôle de Jack, un rockeur devenu chanceux qui, pour joindre les deux bouts, rejoint secrètement un groupe de jeunes musiciens dans un groupe de reprises de mariage dirigé par Ben inadapté, joué par Cole Sprouse . Les choses commencent à chercher pour ce groupe hétéroclite, mais quand le secret de Jack est révélé, il redécouvre ce qui est vraiment important dans la vie tout en apprenant à Ben à trouver sa propre voix en tant que talent musical.

“Comme School of Rock et Pitch Perfect, Undercover est un film qui unit le public à la façon dont le casting interprète et interprète des chansons familières.” Le président du Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, a déclaré dans un communiqué. “Non seulement c’est hilarant et charmant, mais ça va être génial de voir des personnalités comme Zachary et Cole s’approprier leurs performances de tant de classiques.”

Produit par Todd Lieberman et David Hoberman de Mandeville Films (La belle et la Bête), le film sera réalisé par Steve Pink à partir d’un scénario écrit par Amy Talkington avec des révisions de Jonathan Igla, Diablo Cody, Chris Hazzard & Michael Fontana. Il est coproduit par Lionsgate et Mandeville Films avec Jonathan Levine et Alex Young de Mandeville en tant que producteurs exécutifs. Meredith Wieck et Aaron Edmonds superviseront le film pour Lionsgate.

Production sur À l’abri devrait commencer en avril prochain.

CONNEXES: Zachary Levi dit que Shazam, Black Adam Crossover est à quelques films

Levi est surtout connu pour son rôle de super-héros dans DC Films » Shazam! qui a rapporté 365 millions de dollars au box-office mondial. Il a également d’abord été reconnu comme la star principale de la longue série de comédies d’espionnage de NBC Mandrin qui a été diffusé pendant cinq saisons de 2007 à 2012. Pour sa performance dans la pièce de 2016 Elle m’aime, Levi avait obtenu une nomination au Tony Award du meilleur acteur dans une comédie musicale.

Cole Sprouse est un ancien enfant star de Disney qui est devenu célèbre à un jeune âge avec son frère jumeau Dylan Sprouse alors qu’ils partageaient la vedette dans les sitcoms emblématiques de Disney Channel La suite de Zack & Cody et La vie de la suite sur le pont qui a été diffusé de 2005 à 2011. Actuellement, il joue dans la série dramatique pour adolescents de The CW Riverdale.

(Photo par Allen Berezovsky / WireImage et Frazer Harrison / . via .)