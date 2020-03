Zack Snyder a révélé tous les détails cachés de Batman v Superman

Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) a été créé il y a quatre longues années … mais s’il y a quelque chose que nous devons reconnaître du réalisateur Zack Snyder, c’est sa capacité à empêcher son film de mourir dans l’oubli, ainsi que de ne pas autoriser le fandom DC Renoncez à l’illusion de voir un jour votre tribunal de Justice League (2017). Snyder ne permet pas à ses fans de l’oublier, et dans le cadre du quatrième anniversaire de Dawn of Justice a révélé une énorme liste de détails cachés sur la bande.

Certains des détails révélés par Snyder à propos de Dawn of Justice sont plus intrigants que d’autres. Mais commençons par les plus intéressants. Il a avoué que de Martian Manhunter est apparu dans le film sous le nom de General Swanwick, que nous avons également vu dans Man of Steel (2013), et qu’il connaissait même l’identité secrète de Clark et sa relation avec Lois. En outre, il a expliqué que le personnage de Jimmy Olsen, joué par Michael Cassidy, Il était plus mystérieux que nous ne le pensions, car il n’était pas photojournaliste mais agent secret de la CIA. Snyder a ajouté que si une suite de Dawn of Justice devait se produire, Olsen ne reviendrait pas de la mort.

Snyder a également exploré en détail Wonder Woman, disant que dans la photographie de la Première Guerre mondiale, dans laquelle Diana et Steve Trevor apparaissent, elle ne ferait pas référence à la Grande Guerre dans Dawn of Justice, mais serait temporaire pendant la guerre de Crimée. qui a été réalisée entre 1853 et 1856, bien avant le PGM. Cependant, il n’a pas expliqué pourquoi dans Wonder Woman, ils ont décidé que c’était différent. Dans une tournure narrative dramatique, il a mentionné que la mort de Superman, quand il poignarde Doomsday, a été le déclencheur du complot de la Justice League. A cette époque, le cri annonçant la mort de Clark pour une raison quelconque a réveillé les “Mother Boxes” sur Terre et a fini par alerter Apokolips que la planète n’était plus protégée par Superman.

Le reste des détails que Snyder a révélé sur Dawn of Justice disons qu’ils sont plutôt la manière dont le réalisateur a conceptualisé certains thèmes des personnages … comme le fait que considère que la forteresse de la solitude ne représentait pas un lieu physique mais la solitude intérieure de Clark. Tout comme il s’est plongé dans la vie de Bruce et Alfred, dans laquelle il a fait une comparaison avec la simplicité de leurs maisons et la complexité de leur vie à l’intérieur de la Batcave.

Vous vous souvenez sûrement de ce moment dramatique où Bruce est sur le point d’assassiner Clark, et il lui demande de sauver Martha. Les fans se moquèrent. Tout le monde l’a fait. Mais Snyder a finalement expliqué la raison de ce moment absurde.

“L’idée de ce film est de créer cette arche où (Batman) fait face à l’humanité de Superman et il l’est encore », a ajouté le réalisateur. “C’est la thèse de cette chose, que nous sommes tous humains et que nous nous connectons tous à un seul niveau. Nos mères portent le même nom. C’est vraiment fondamental, “nous avons tous les deux une mère, donc nous sommes tous les deux humains”. Bien que Superman soit d’une autre planète, sa connexion avec l’humanité est si propre que Batman peut être revitalisé. “

Quant à une autre série de curiosités, il a mentionné que le logo LexCorp qui apparaît à l’entrée du bâtiment de l’entreprise, Il s’agit de la pièce restante de l’ancienne entreprise fondée par le père de Lex Luthor. En outre, il a expliqué que Diana menait la bataille contre Doomsday en raison de son expérience de tuer des monstres.

Snyder a conclu en disant que peut-être Ce serait une excellente idée si une suite de Dawn of Justice arrivait un jour.

