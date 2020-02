Zack Snyder abandonne le nouveau Batman de Ben Affleck en costume Knightmare

Le directeur de la Justice League, Zack Snyder, a révélé une nouvelle photo de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare.

Au cours d’une séquence de prémonition dans Batman v Superman de Zack Snyder: L’aube de la justice, Batman de Ben Affleck a secoué un costume Knightmare. Dans cette séquence du film de Zack Snyder, Batman de Ben Affleck a imaginé un monde post-apocalyptique contrôlé par un Superman totalitaire. Dans la longue scène qui a été très appréciée par les fans, Batman de Ben Affleck est attaqué par des paradémons et confronté par Superman lui-même. La séquence Knightmare était destinée à semer les graines des futurs films de la Justice League.

Bien sûr, maintenant que Batman de Ben Affleck a quitté l’univers étendu DC et que Zack Snyder ne réalise aucun futur film de la franchise, la séquence Knightmare est devenue sans objet. Malgré le manque de contenu futur dans le DCEU de Ben Affleck et Zack Snyder, le réalisateur a demandé à Vero de partager une image de Batman balançant le costume Knightmare. Vous pouvez voir la toute nouvelle photo de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare partagé par Zack Snyder ci-dessous.

VERO: Zack Snyder a partagé une image de Knightmare Batman. de DC_Cinematic

Il n’y a rien de particulièrement nouveau dans cette image de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare, mais c’est toujours un spectacle pour les yeux endoloris car nous n’avons rien vu de tel de Zack Snyder depuis un moment. La photo de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare est de qualité relativement élevée, car vous pouvez facilement zoomer dans chaque crevasse du costume. Zack Snyder utilise Vero comme plate-forme de choix pour partager des images et des images en coulisses de ses jours DCEU. Depuis un an environ, Zack Snyder et ses fans se sont rassemblés pour faire sortir sa version de Justice League. Pour ajouter de l’huile sur le feu, les stars de la Justice League, Ben Affleck et Gal Gadot, entre autres, se sont rendues sur les réseaux sociaux pour se rassembler aux côtés de Zack Snyder.

Que pensez-vous de cette toute nouvelle image de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare? Voulez-vous voir la coupe de Zack Snyder dans Justice League? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires!

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman de Zack Snyder:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé par Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Zack Snyder, Ben Affleck et l’avenir du DCEU.

Source: Vero (via Reddit)

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur “Suivant”.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous et assurez-vous de continuer à suivre Hollywood héroïque pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.