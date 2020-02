Zack Snyder abandonne le nouveau Batman de Ben Affleck en costume Knightmare

Zack Snyder s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux Vero pour partager un tout nouveau look à Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare.

En vedette dans Batman V Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder pendant une séquence de prémonition, Batman de Ben Affleck a secoué le costume Knightmare. Dans la séquence de prémonition du film de Zack Snyder, Batman de Ben Affleck a imaginé un monde post-apocalyptique contrôlé par un Superman totalitaire. Dans la longue scène qui a été très appréciée par les fans, Batman de Ben Affleck est attaqué par des paradémons et confronté par Superman lui-même. La séquence Knightmare était destinée à semer les graines des futurs films de la Justice League.

Bien sûr, maintenant que Batman de Ben Affleck a quitté le DCEU et que Zack Snyder n’est pas en lice pour réaliser de futurs films de la franchise, la séquence Knightmare est devenue sans objet. Malgré le manque de contenu futur dans le DCEU de Ben Affleck et Zack Snyder, le réalisateur a demandé à Vero de partager une image de Batman balançant le costume Knightmare.

Vous pouvez consulter la toute nouvelle photo de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare publié par Zack Snyder ci-dessous.

VERO: Zack Snyder a partagé une image de Knightmare Batman. de DC_Cinematic

Il n’y a rien de particulièrement nouveau dans cette image de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare, mais c’est toujours un spectacle pour les yeux endoloris car nous n’avons rien vu de tel de Zack Snyder depuis un moment. La photo de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare est de qualité relativement élevée, car vous pouvez facilement zoomer dans chaque crevasse du costume. Zack Snyder utilise Vero comme plate-forme de choix pour partager des images et des images en coulisses de ses jours DCEU. Depuis un an environ, Zack Snyder et ses fans se sont rassemblés pour faire sortir sa version de Justice League. Pour ajouter de l’huile sur le feu, les stars de la Justice League, Ben Affleck et Gal Gadot, entre autres, sont allées sur Twitter pour se rassembler aux côtés de Zack Snyder.

Que pensez-vous de cette toute nouvelle image de Batman de Ben Affleck dans le costume Knightmare? Voulez-vous voir la coupe de Zack Snyder dans Justice League? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman de Zack Snyder:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé par Zack Snyder, Batman v Superman met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: BeenTryin

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC