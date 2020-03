Zack Snyder confirme qu’il avait des plans pour un arc de la Ligue de la justice en cinq films

Le DCEU a enduré quelque chose d’un début difficile en essayant de trouver une direction créative unifiée au début, bien que la franchise semble enfin trouver sa place en tant qu’alternative viable à l’univers cinématographique Marvel. En tant qu’architecte des premiers films, Zack Snyder a fait l’objet de nombreuses critiques pour la construction mondiale accélérée qui a vu Man of Steel rapidement faire boule de neige dans Batman V Superman, qui était bourré de couches de couches de mythologie et de nouveaux personnages. .

Cependant, il s’avère que Snyder voulait à l’origine que l’histoire globale progresse beaucoup plus lentement, chaque nouvel épisode de la DCEU construisant et développant progressivement un récit qui viendrait à son comble dans les deuxième et troisième propositions. Ligue de justice films. Le cinéaste a confirmé dans une récente diffusion en direct sur les réseaux sociaux que son arc prévu devait se dérouler sur cinq entrées de la série des super-héros, une qui n’incluait pas de sorties solo pour Wonder Woman, Aquaman ou la Suicide Squad adjacente.

Cliquer pour agrandir

Ligue de justice était destiné à venir directement après Batman V Superman, suivi d’une suite Man of Steel et d’une nouvelle aventure en deux parties pour l’équipe de super-héros all-star qui devait terminer la première vague de films DCEU, semblable à la façon dont Marvel sépare leur sortie en phases. Au lieu de cela, de nombreux aspects du temps de Snyder à la barre sont lentement effacés du canon, le seul intérêt que les gens semblent avoir dans Justice League étant le mythique Snyder Cut.

DC Films a subi plusieurs bouleversements créatifs ces dernières années dans le but d’essayer de sauver le DCEU, et le désespoir du studio de rattraper Marvel le plus tôt possible est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles Snyder n’a pas agi. t arriver à suivre son ambitieux arc de cinq films. Bien que les retours au box-office relativement décevants puissent également y être pour quelque chose.