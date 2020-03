Zack Snyder continue de taquiner sa coupe «Justice League» avec une nouvelle photo

Zack Snyder continue de taquiner sa coupe Justice League avec une toute nouvelle photo qui indique le matériau coupé.

Dans le passé, Zack Snyder a partagé de nombreuses photographies des héros de Justice League, ainsi que des story-boards et des concept-arts. Cette fois, Zack Snyder a choisi de partager quelque chose de beaucoup plus personnel de l’ensemble de Justice League: son ardoise. Sur VERO, sa plateforme de choix sur les réseaux sociaux, Zack Snyder a taquiné le concours d’affiches pour fans. Quel que soit le nombre de fans remportés, le nombre d’affiche des fans recevra une liste qui a été utilisée sur le plateau de Justice League.

Bien sûr, ce n’est pas seulement une ardoise. L’ardoise en question contient un message brillant taquinant une scène de Justice League qui n’a pas été montrée dans la coupe théâtrale. La scène se serait concentrée sur «quelque chose de cool» impliquant Batman, Superman, Lois et le Dr Martian Manhunter. Vous pouvez consulter l’ardoise de la Ligue de justice de Zack Snyder ci-dessous.

Vero: Le prix de l’événement poster ZS JL avec un message de DC_Cinematic

De l’autre côté de l’ardoise, il y a un message sincère qui déclare l’importance de l’ardoise.

“Veuillez étendre au porteur de cette liste le droit de passer tous les protocoles de sécurité et la permission d’exploiter cette scène cinématographique et marqueur de synchronisation sur l’ensemble de toute photographie supplémentaire pour le film connu sous le nom de Justice League de Zack Snyder dans le peu probable et purement événement spéculatif que cette photographie est nécessaire. “

La coupe de Zack Snyder de Justice League est essentiellement devenue la coupe de réalisateur la plus parlée de l’histoire du cinéma. Avec autant de soutien des fans et le soutien des stars du film, il devient difficile d’ignorer le mouvement né de la coupe légendaire de Justice League de Zack Snyder. Il est actuellement difficile de savoir quand ou si la coupe de Zack Snyder de Justice League sera publiée, mais l’ardoise ci-dessus dit “Combien il en faut pour être génial”, dans la section Prendre. Peut-être que sa sortie approche à grands pas?

Voulez-vous voir la coupe du film de Zack Snyder? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Reddit