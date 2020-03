Zack Snyder Cut serait “ absolument incroyable ”

La coupe de la Ligue de justice de Zack Snyder aurait été montrée aux gens et ils ont dit que c’était assez bon.

L’une des histoires les plus populaires de ces dernières années doit être celle des directeurs de Zack Snyder de Justice League, nommée à juste titre «The Snyder Cut». Pendant les premiers jours de la coupe de Zack Snyder, beaucoup ne savaient pas si la coupure de la Ligue de la justice aurait existé. Depuis lors, il est devenu évident que la coupe de Justice League existe réellement. Zack Snyder lui-même taquine sa coupe du film avec désinvolture depuis deux ans et même certaines stars du film, à savoir Ben Affleck et Gal Gadot, ont également plaidé pour sa sortie.

Un nouveau développement semble avoir été atteint en ce qui concerne la Ligue de justice de Zack Snyder, en particulier en ce qui concerne le fait que certaines personnes l’ont vu. Eunice Huthart, la coordinatrice des cascades pour le film de super-héros, a récemment déclaré à ScreenRant qu’elle avait parlé à quelques personnes qui avaient vu la coupe de Zack Snyder et qui l’ont qualifiée de “brillante”.

“Oui, il y a quelques questions à ce sujet, et je suis sûr que je peux dire que je connais officiellement des gens qui ont vu la coupe Snyder et qui ont dit que c’était absolument incroyable. Et je crois que c’est le film que nous faisions, la version du film de Zack Snyder. Vous savez, avec le chagrin de ce qui s’est passé avec sa fille, nous nous sommes retirés [and did] les reprises de celui-ci. Ainsi, le film a pris une tournure légèrement différente. J’ai regardé la sortie cinématographique du film et j’ai envoyé un texto à Zack pour lui dire: “Qu’est-ce que j’entends à propos de cette coupe de Snyder? J’ai besoin de le voir.” Et il m’a promis la prochaine fois que je serai à Los Angeles, que j’irai le regarder. Donc, à un moment donné, j’irai certainement regarder la coupe Snyder. Et j’ai parlé à des gens qui ont dit que c’était génial. Ils ont dit que c’était absolument doré. “

Ce sont des mots assez grands venant d’Eunice. Selon ses mots, il semble que les gens qui ont travaillé sur Justice League aient la chance de le voir, tandis que nous, les mortels, devrons simplement nous asseoir et attendre. Il n’y a actuellement aucune indication quant au moment ou si la coupe du film de Zack Snyder sera publiée. Avec tout le monde coincé à l’intérieur pendant un instant en raison de l’épidémie de coronavirus, le moment est-il peut-être idéal pour débuter la vision que Zack Snyder a l’intention de donner à Justice League?

Voulez-vous voir couper la Ligue de justice de Zack Snyder? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: ScreenRant