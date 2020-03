Zack Snyder dévoile l’origine de Wonder Woman et son plan de 5 films

Bien que Warner Bros. ait montré peu d’inclination à faire de la coupe Snyder une réalité, Ligue de justice le réalisateur Zack Snyder parle toujours de sa vision originale des films DC. Via The Hollywood Reporter, Snyder a offert ses commentaires lors d’une soirée de visionnage en direct pour Batman v Superman: l’aube de la justice. Parmi les informations les plus intéressantes, Snyder a affirmé que Wonder Woman avait presque un point de départ différent pour Diana de Gal Gadot. Apparemment, Snyder et WB ont envisagé de définir l’origine de Diana dans la guerre de Crimée ou la guerre civile au 19e siècle. Cependant, ils se sont finalement installés sur la première guerre mondiale.

En outre, Snyder a noté que la mort de Jimmy Olsen en Batman v Superman aurait eu des conséquences dans son arc de 5 films.

“Ceux qui meurent, meurent pour une raison”, a noté Snyder. “J’espère qu’ils nous apprendront quelque chose au fur et à mesure.”

Snyder a également abordé la séquence Knightmare de Batman v Superman; qui n’a pas été abordé dans Ligue de justice. Il a expliqué que la chronologie sombre serait créée à la mort de Lois Lane. Superman serait devenu vulnérable à l’équation anti-vie de Darkseid dans la vision sombre de Batman. Barry Allen a essayé d’empêcher cet avenir Batman v Superman. cependant, Ligue de justice sensiblement ignoré cette scène dans la coupe de Joss Whedon.

THR avait une comptabilité complète des révélations les plus juteuses de Snyder; que vous pouvez lire ici.

Que pensez-vous du plan original de 5 films de Synder pour l’univers étendu DC? Espérez-vous toujours une coupe Snyder? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

