Zack Snyder discute de la mort de Jimmy Olsen

Le réalisateur Zack Snyder a évoqué la mort de Jimmy Olsen dans DC Extended Universe lors de son commentaire en direct de Batman v Superman.

Pour célébrer le quatrième anniversaire de Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder s’est rendu sur la plate-forme de médias sociaux Vero pour effectuer une piste de commentaires en direct pour le film. Zack Snyder a donné de nombreux détails concernant la production historique du film et a clarifié les questions ou les pensées des fans. L’une des premières discussions que le réalisateur a eues sur le flux en direct a été concernant le photojournaliste préféré de tout le monde, Jimmy Olsen.

Dans Batman v Superman, le personnage est brièvement vu aux côtés de Lois Lane en Afrique en tant que photographe. Son apparence est écourtée car il est tué quand on découvre qu’il est en fait un agent de la CIA. Au cours du commentaire en direct, Zack Snyder a discuté de certains détails concernant Jimmy Olsen, révélant que cette version du personnage parle quatre langues. Le réalisateur prolifique a également confirmé que le personnage était bel et bien mort.

“C’est cool qu’il soit dans la CIA. Il parle 4 langues. Jimmy n’a jamais vraiment été impliqué…. Les gens me demandent toujours s’il est mort. Le revoyons-nous? Je ne pense pas.

Malgré le retour de Superman à la vie dans son univers, Zack Snyder a précisé que son itération de Jimmy Olsen avait été explicitement assassinée et qu’il ne s’agissait pas d’un agent de couverture prenant le nom. Zack Snyder a également à peu près confirmé que sa version de Jimmy Olsen ne serait probablement plus sur le grand écran. Le réalisateur souligne que s’il s’agissait d’une émission de télévision, Jimmy Olsen pourrait potentiellement reprendre vie. Aussi décevant que cela puisse être, la preuve était dans le pudding car la mort de Jimmy Olsen dans Batman v Superman semblait assez définitive.

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, le film de DC met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Vero