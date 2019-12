Zack Snyder est fatigué des gens qui disent que la Justice League Snyder Cut n'est pas réelle

On ne sait pas actuellement si nous verrons jamais la coupe Snyder de Ligue de justice, mais cela ne signifie pas que ce n'est pas réel. En fait, selon Zack Snyder, sa version du film est très réelle et franchement, il en a marre des gens qui doutent de lui. Après avoir posté la preuve de son existence sur son compte Vero, un fan a commenté que le réalisateur ne faisait que nous taquiner à ce stade. Snyder n'a pas tardé à répondre, en disant: "pas simplement fatigué des gens qui disent que ce n'est pas réel."

Bien que nous sympathisons certainement avec la frustration du cinéaste, il doit également comprendre ce que ressentent les fans. Il est incroyablement décourageant de toujours voir / entendre parler de cette Snyder Cut tant attendue, sans jamais avoir le privilège de la regarder. Nous sommes fatigués d'avoir constamment à écouter à quel point c'est génial de se faire dire que la sortie n'est toujours pas en cours.

À ce stade, il est assez clair que la version alternative existe et quiconque en doute ignore simplement les faits évidents devant eux. De plus, il semble idiot de penser que le réalisateur lui ferait perdre du temps à se vanter de quelque chose qui n'est même pas réel. Le vrai débat devrait être de savoir si Warner Bros permettra ou non au public de regarder le film comme prévu, ainsi que si Snyder devrait simplement abandonner et passer à autre chose.

Ne vous méprenez pas, nous voulons vraiment voir la coupe Snyder de Ligue de justice, mais il devient de plus en plus clair que cela ne se produira peut-être jamais. Et même si le réalisateur garde espoir, nous ne retiendrons pas notre souffle pour une annonce officielle de sitôt. Là encore, avec HBO Max qui approche rapidement, vous ne savez jamais ce que Warner Bros. pourrait nous réserver.