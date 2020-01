Zack Snyder partage la nouvelle image de la Ligue de la justice de Darkseid en action

Zack Snyder a partagé une toute nouvelle image de sa coupe Justice League mettant en vedette Darkseid au combat pendant la séquence originale de la «leçon d’histoire».

Justice League a connu plusieurs changements une fois que Joss Whedon a succédé à Zack Snyder sur le projet. Depuis lors, Zack Snyder a beaucoup partagé sa coupe Justice League sur Vero ces dernières années. L’une des séquences majeures qui a été coupée a été l’ouverture originale qui comportait une bataille massive avec les Atlantes, les Amazones, les Lanternes vertes, les Dieux et autres. Cela s’appelait la «leçon d’histoire» et un jeune Darkseid devait également à l’origine apparaître pendant sa séquence.

Dans la version de Joss Whedon de Justice League, la «leçon d’histoire» a été réduite à un flash-back raconté par Wonder Woman et Darkseid en a été complètement supprimé. Zack Snyder a maintenant partagé le meilleur regard sur Darkseid à ce jour dans un récent post Vero du méchant de Justice League en action sur le champ de bataille. Zack Snyder fait également allusion à David Thewlis apparaissant comme Ares dans sa version. Vous pouvez consulter la dernière image coupée de Zack Snyder Justice League avec Darkseid ci-dessous:

VERO: ZACK MONTRE LA COMBAT UXAS de DC_Cinematic

Que pensez-vous du look de Darkseid de la coupe de Zack Snyder Justice League? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de la Justice League de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est désormais disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Vero (via Reddit)

L’art conceptuel de la Batmobile «Titans» révèle différentes conceptions du véhicule emblématique de Batman

Après sa brève apparition dans l’épisode de la semaine dernière, le concept art de la Batmobile des Titans a été publié et révèle différentes versions du véhicule emblématique de Batman.

Le dernier épisode de Titans a révélé un bref premier aperçu d’une nouvelle version de la Batmobile tandis que Dick Grayson est dans la Batcave via flashback. La version finale de la Batmobile dans l’univers des Titans semble s’inspirer de Batman 89 et de la série animée. L’art conceptuel a été publié et les conceptions initiales ont apparemment été inspirées par de nombreuses versions antérieures de la Batmobile sur différents supports. Vous pouvez consulter le concept art ci-dessous:

Aimez-vous le look de la Batmobile dans Titans? Quelle version de concept art est votre préférée? Commentaires ci-dessous!

La série se poursuit cette semaine avec l’épisode intitulé «Asile» et vous pouvez lire le synopsis officiel ci-dessous!

Lorsque The Messenger (star invitée récurrente REED BIRNEY) révèle que la mère biologique de Rachel est vivante et détenue en captivité par l’Organisation dans un mystérieux établissement psychiatrique, Rachel est déterminée à la sauver. Mais une fois à l’intérieur, les Titans sont confrontés à leurs vulnérabilités et leurs peurs les plus profondes.

Interprètes invités: Rachel Nichols comme Angela, Reed Birney comme The Messenger et Rachel Crawford comme docteur.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Richard «Dick» Grayson / Robin, Anna Diop dans Koriand’r / Starfire, Teagan Croft dans le rôle de Rachel Roth / Raven et Ryan Potter dans Garfield «Gar» Logan / Beast Boy.

Titans est désormais disponible exclusivement sur DC Universe.