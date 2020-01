Zack Snyder partage la photo de l’atome dans Justice League Snyder Cut

Zack Snyder possède une collection apparemment inépuisable de Ligue de justice concept art et photos des coulisses qu’il met en ligne depuis la sortie du film. Les fans apprécient toujours cela, et nous montrer ce que nous avons manqué avec la coupe théâtrale bouchée a gardé le rêve de Snyder Cut vivant. Et maintenant, il nous a donné un aperçu de son point de vue sur Ryan Choi / l’Atom.

Nous savons depuis un certain temps que Snyder avait l’intention de présenter l’Atom au DCEU. Il avait l’intention d’avoir le personnage de Ryan Choi en tant que «directeur de la nanotechnologie» au S.T.A.R. Labs, le voyant prendre le manteau de super-héros dans l’une des suites de Justice League. L’acteur ici est Ryan Zheng, qui semble principalement apparaître dans les films et émissions de télévision chinois sous le nom de Kai Zheng. Étant donné qu’il ne semble pas avoir fait beaucoup de travail à Hollywood avant ou depuis, cela a dû être particulièrement ennuyeux pour lui d’apprendre qu’il avait été coupé du film.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

L’Atom rejoint un groupe d’autres personnages qui devaient être introduits dans Justice League, mais qui se sont finalement retrouvés sur le sol de la salle de coupe. La photo devait présenter une allumeuse pour les Green Lanterns à un moment donné (qui peut être aperçu dans l’une des premières bandes-annonces), tandis qu’il devait également y avoir la révélation que le général Swanwick de Harry Lennix (présenté pour la première fois dans Man of Steel) était secrètement Martian Manhunter déguisé. Ensuite, il y a toute la jeune chose Darkseid taquinée dans l’art conceptuel.

Quelque part, il existe un univers parallèle dans lequel nous discutons avec enthousiasme de la façon dont la Justice League du DCEU va libérer la Terre du contrôle de Darkseid dans Justice League 3. Mais malheureusement, tout ce que nous devons espérer ici, c’est que la coupe du film de Zack Snyder voit finalement une sorte de sortie juste pour que nous sachions ce que nous avons manqué.