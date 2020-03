Zack Snyder partage le nouveau détail de Lex Luthor dans ‘Batman v Superman’

Zack Snyder a partagé un nouveau détail sur Lex Luthor de Jesse Eisenberg lors de l’événement en direct Batman v Superman de dimanche sur Vero.

Le casting de Zesse Snyder de Jesse Eisenberg en tant que Lex Luthor de DC Extended Universe est toujours l’un des plus controversés. La dernière fois que nous avons vu Lex Luthor d’Eisenberg était dans la scène post-générique de Justice League, qui a taquiné la Légion du Destin. Pour le moment, il ne semble pas que nous ayons bientôt la Legion of Doom ou le retour de Lex Luthor dans DC Extended Universe.

Cependant, de nouveaux détails continuent de venir de Batman v Superman. Le réalisateur Zack Snyder a animé une diffusion en direct où il a commenté Batman v Superman sur Vero. Un nouveau détail partagé par Zack Snyder concernait Lex Luthor. Dans Batman v Superman, il s’avère que l’énorme signe LexCorp vu dans le hall est la dernière partie de l’ancienne entreprise de son père.

Que pensez-vous de ce nouveau détail Lex Luthor? Êtes-vous un fan de la version Jesse Eisenberg? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel du film de Zack Snyder:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, le film de DC met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant l’univers étendu DC et la coupe Snyder pendant que nous l’apprenons!

Source: Vero

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.