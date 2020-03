Zack Snyder partage le nouveau regard de BTS sur le Batman de Ben Affleck

Zack Snyder a partagé un nouveau regard sur les coulisses de Batman de Ben Affleck dans Batman v Superman: Dawn of Justice.

Cela peut sembler une éternité, mais Batman v Superman: Dawn of Justice est sorti il ​​y a quatre ans aujourd’hui. Malheureusement, le film ne s’est pas déroulé comme le voulait Warner Bros. Bien que le film ait gagné bien plus de 800 millions de dollars au box-office mondial, il n’a finalement pas répondu aux attentes de la société et a été sauvage par la critique et reste un film de division à ce jour. Cela a finalement amené Warner Bros à repenser l’ensemble de son plan DC Extended Universe d’une manière qui continue de l’affecter à ce jour. Mais cela ne signifie pas que les personnes derrière les films ne soutiennent pas leur travail.

Depuis qu’il a quitté le DCEU, le réalisateur de Batman v Superman, Zack Snyder, n’a cessé de diffuser de nouveaux regards dans les coulisses de ses films. Le plus souvent, les photos qu’il publie sont des scènes supprimées de ce qui était probablement sa version de la Justice League. Aujourd’hui, cependant, il nous a donné un nouveau regard sur les coulisses du Batman de Ben Affleck reposant dans un coin entre les tirs.

Vous pouvez voir l’image complète ci-dessous:

AUTRE: BvS bts pic par Zack Snyder de DC_Cinematic

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman: Dawn of Justice:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, le film de DC met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

