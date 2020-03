Zack Snyder partage un nouveau regard sur Silas Stone et Atom

Zack Snyder a partagé un nouveau regard sur Silas Stone et Ryan Choi, alias The Atom de Justice League.

Ce n’est un secret pour personne que la production de Zack Snyder’s Justice League a été incroyablement troublée, avec plusieurs modifications apportées au film en cours de production. Plusieurs personnages ont notamment vu leur rôle modifié, réduit et / ou complètement supprimé de ce qui était initialement prévu. Il s’avère que l’un de ces rôles était celui de la version Ryan Choi de The Atom.

Créé par Gail Samone et Grant Morrison, Ryan Choi est le troisième personnage à détenir le titre de super-héros de l’Atom. Apparu pour la première fois dans DCU: Brave New World # 1, le personnage était un protégé de l’Atom original, Ray Palmer et a pris son manteau après la disparition mystérieuse de Palmer. Depuis sa création, le personnage n’est apparu qu’une seule fois en action réelle, apparaissant dans le crossover Arrowverse Crisis on Infinite Earths. Mais, si Zack Snyder avait réussi, Ryan Choi aurait fait ses débuts en direct en travaillant aux côtés de Silas Stone dans Justice League.

Vous pouvez voir l’image complète de Ryan Choi / The Atom et Silas Stone dans Justice League ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

