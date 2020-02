Zack Snyder partage une nouvelle photo de Knightmare Batman de sa coupe de Justice League

Le soutien derrière le mouvement Snyder Cut semble s’être calmé ces derniers mois, avec les chances que nous puissions jamais voir la vision originale du cinéaste pour Ligue de justice de plus en plus improbable. À la fin de l’année dernière, #ReleaseTheSnyderCut était en forte tendance, ce qui laisse espérer que le montage mythique pourrait finalement se terminer, les stars Ben Affleck et Gal Gadot apportant publiquement leur soutien alors que les fans bombardaient le compte Twitter officiel du streaming à venir service HBO Max. Mais les appels semblent être tombés dans l’oreille d’un sourd.

La spéculation constante sur l’existence ou non de la coupe Snyder a été une source d’irritation pour le directeur de Man of Steel et Batman V Superman: Dawn of Justice, et l’a amené à lui fournir des preuves concrètes que c’était le cas, mais personne ne semble avoir réellement jeté un œil sur les images inachevées en plus de la star d’Aquaman Jason Momoa, qui a fait l’éloge de la version invisible de Justice League.

Des rapports ont indiqué que les nombreuses prises de vue sur le projet avaient modifié le film si radicalement que seulement 10% de ce que Snyder a tourné ont réellement été diffusés en salle, ce qui, s’il est vrai, signifie qu’il y a beaucoup de matériel inutilisé qui traîne simplement. Des séquences entières ont été complètement abandonnées, ce qui a conduit à ignorer de nombreux fils de l’intrigue dans Batman v Superman, y compris la séquence Knightmare à venir, Snyder prévoyant de faire de la réalité alternative une grande partie de Justice League.

Après avoir partagé de nombreuses images du film jamais vues auparavant sur les réseaux sociaux, Snyder est à nouveau allé en ligne pour partager une nouvelle image de Batman de Ben Affleck du monde Knightmare, offrant un meilleur aperçu des trench-and-goggles de Caped Crusader. tenue, que vous pouvez voir ci-dessous.

Le DCEU étant déjà rapidement passé de l’ère Zack Snyder, le seul moyen réaliste que nous aurons jamais de voir sa coupe de Ligue de justice c’est si le joueur de 53 ans crache lui-même l’argent, ce qui semble peu probable compte tenu des coûts énormes qui seraient probablement nécessaires. DC et Warner Bros.sont peu intéressés à dépenser plus d’argent pour un film qui ne leur a pas rapporté de profit en premier lieu, et le Snyder Cut restera malheureusement un rêve de pipe dans un avenir prévisible.