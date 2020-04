Zack Snyder remercie les fans qui soutiennent sa coupe de «Justice League»

Zack Snyder s’est récemment rendu à Vero pour remercier les personnes qui plaidaient pour la libération de sa coupe Justice League.

Justice League était un film qui avait malheureusement beaucoup à redire depuis le début. Après la réception mitigée de Batman v Superman: Dawn of Justice, Zack Snyder et les gens de Warner Bros ont tenté de changer le film en cours de production. La photographie principale sur Justice League était déjà terminée lorsque Zack Snyder a dû quitter la production du film en raison d’une tragédie familiale.

Après que Zack Snyder ait quitté la production, le casque des Avengers, Joss Whedon, a repris Justice League, supervisant plusieurs réécritures et reprises sur le film. Malheureusement, les résultats n’ont pas pu être suivis, car le film a été mal accueilli par les critiques et n’a pas répondu aux attentes du box-office de Warner Brothers. Depuis lors, les membres du fandom en sont venus à croire que la coupe de Zack Snyder de Justice League a été cachée par Warner Bros. et demandent à le voir. Maintenant, Zack Snyder lui-même a remercié le fandom pour son soutien continu.

Dans un récent post sur son compte Vero officiel, Zack Snyder a mentionné à quel point il était humilié par le fandom de la Justice League, son soutien constant et ses efforts pour collecter des fonds pour soutenir les efforts de prévention du suicide. Vous pouvez voir le post complet ci-dessous:

Voici le synopsis officiel de la Ligue de justice de Zack Snyder:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, le film met en vedette Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

