Zack Snyder Shades Justice League lors de l’événement Batman v Superman

Zack Snyder a jeté un peu d’ombre à la coupe théâtrale de Justice League juste à la fin de son événement Batman v Superman en direct sur Vero.

Ce n’est un secret pour personne que le film Justice League que nous avons fini par sortir en salles n’était pas celui que Zack Snyder avait initialement imaginé. Au lieu de cela, nous avons eu un film qui a été tourné par le réalisateur des Avengers Joss Whedon. Au cours des dernières années, Zack Snyder a partagé des images et des scènes coupées de sa version de Justice League, qui a lancé le mouvement Snyder Cut.

Dimanche, Zack Snyder a organisé un événement en direct Batman v Superman: Dawn of Justice sur Vero, où il a fourni des commentaires tout en regardant l’édition ultime du film. À la fin du flux Batman v Superman, Zack Snyder a pris un coup lors de la coupe théâtrale de Justice League en disant ce qui suit avant la fin du flux:

«Vous savez quoi, ils devraient faire une suite à ce film un jour, ce serait incroyable. Ce serait vraiment autre chose. Ouais, je veux savoir ce qui arrive à ces gars. Je veux dire, ne finissent-ils pas, je ne sais pas, forment-ils… “

Vous pouvez voir un extrait du moment ci-dessous.

@ZackSnyder remerciant les fans et disant que @wbpictures devrait faire une suite à Batman v Superman. Je suis d’accord. #ReleaseTheSnyderCut # BvS4Years pic.twitter.com/ezeVjTQnmG

– Jad #ReleaseTheSnyderCut (@ Jad0717) 29 mars 2020

Qu’avez-vous pensé de l’événement en direct? Voulez-vous voir la coupe Zack Snyder de Justice League? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Batman v Superman:

Craignant les actions d’un super-héros semblable à un dieu laissé incontrôlé, le formidable vigile de Gotham City affronte le sauveur le plus vénéré de Metropolis, tandis que le monde se débat avec le type de héros dont il a vraiment besoin. Et avec Batman et Superman en guerre l’un contre l’autre, une nouvelle menace surgit rapidement, mettant l’humanité plus en danger que jamais auparavant.

Réalisé Zack Snyder, le film de DC met en vedette Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Amy Adams, Laurence Fishburne, Diane Lane, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons et Holly Hunter.

Batman v Superman: Dawn of Justice est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD.

Source: Vero, Twitter