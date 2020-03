Zack Snyder taquine les nouvelles prises de vue de la Ligue de justice pour Batman et Superman

Quiconque connaît la production tortueuse de Ligue de justice saura qu’il a subi de longues et douloureuses reprises. Après que Warner Bros. ait retiré le réalisateur d’origine Zack Snyder du projet, Joss Whedon a pris le relais et a passé deux mois à reprendre des scènes pour un coût déclaré de 25 millions de dollars. Le produit final était un film qui ne plaisait à personne, tombant au box-office et recevant un mauling critique complet.

Depuis lors, un groupe de fans dévoués et organisés de manière impressionnante ont demandé que la coupe originale de Snyder soit publiée. Et dernièrement, on dirait qu’ils pourraient réaliser leur souhait. Snyder lui-même a donné au projet le titre officiel de Zack Snyder’s Justice League et a déclaré que la durée totale était de 214 minutes. Mais, comme cela a été dit à plusieurs reprises auparavant, le film a encore besoin de beaucoup de travail.

La plupart supposaient que cela impliquerait la réalisation de plans VFX et d’autres travaux de post-production. Mais maintenant, Snyder a laissé entendre qu’il pourrait même envisager de nouvelles prises de vues, des années après la première du film. L’indice est venu sur un prix qu’il offre pour un récent concours d’affiches de fans. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il s’agit d’un clap de Justice League et sur le devant d’une description de scène, lisant: “quelque chose de cool avec Batman, Superman, [Lois], ou Martian Manhunter. “

Au verso, pendant ce temps, il est écrit:

«Veuillez étendre au porteur de cette liste le droit de passer tous les protocoles de sécurité et la permission d’exploiter cette scène cinématographique et marqueur de synchronisation sur l’ensemble de toute photographie supplémentaire pour le film connu sous le nom de Justice League de Zack Snyder dans le peu probable et purement événement spéculatif que cette photographie est nécessaire. “

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Il est difficile de dire à quel point Snyder est sérieux, car vous devez imaginer que rappeler Henry Cavill ou Ben Affleck pour tourner d’autres scènes comme Superman et Batman serait une question difficile. Les deux acteurs ont quitté le DCEU après avoir été traités de manière plutôt minable par Warner Bros., et aucun d’eux ne semblait satisfait de la première série de reprises en 2017. De plus, je ne pense pas que les 10 millions de dollars rapportés par WB aient offert à Snyder de terminer le film le couvrirait. Mais là encore, ils peuvent être prêts à le faire juste pour aider le cinéaste à sortir et pour s’assurer que les gens voient leur film tel qu’il était censé être montré.

Personnellement, je pense toujours qu’il est peu probable que les choses se concrétisent ici. En fait, il y a un proverbe sur les chevaux et les portes d’écurie qui me vient à l’esprit. Mais pour le moment, vous ne pouvez pas nier que la coupe Snyder se sent plus proche que jamais. Espérons que cela franchira la ligne d’arrivée.