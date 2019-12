Zack Snyder taquine Wonder Woman décapitant Steppenwolf dans Justice League Snyder Cut

Je dois juste retirer ça du chemin maintenant: la coupe Snyder de Ligue de justice n'existe pas, faute d'un meilleur terme. Il s'agit d'un slog médiatique fragmentaire inachevé, non rendu, non retravaillé qui, sous quelque forme nébuleuse existe physiquement, serait pratiquement inatteignable, un peu comme le public de produits finis réel obtenu il y a plus de deux ans maintenant. Cependant, pour maintenir le battage publicitaire pour un morceau de vaporware, le réalisateur assiégé a publié des conceptions violentes sur VERO, avec des fautes d'orthographe.

Comme il veut le faire, Snyder publie occasionnellement des trucs qui attisent la flamme sous tous les puristes stupides de #ReleaseTheSnyderCut. Aujourd'hui, il a partagé une œuvre d'art conceptuelle, entièrement colorée, qui montre Wonder Woman décapitant Steppenwolf, avec des éclaboussures de sang. La légende, pour autant qu'elle soit, dit "Maintenant, vous (sic) l'obtenez", comme si sa vision du film n'était pas déjà là. Ce choix de mots semble également délibéré. Dommage que tes fans ne se foutent pas de la merde, n'est-ce pas, Zack?

Comme, je me sens mal pour l'homme. Je fais vraiment. Il a vécu une tragédie à un niveau rarement vu. Warner Brothers a ensuite exploité ce chagrin comme une opportunité de vider son cul du projet sans ménagement. Maintenant, cependant, deux ans, au lieu de se concentrer sur la promotion de ses nouveaux projets, comme ça Armée des morts film qui est censé sortir sur Netflix à un moment donné ici, il continue de faire pression pour un film qui ne verra jamais le jour.



Oui, bien sûr, il y a ces rumeurs qui circulent autour de HBO Max mai publier une version de Ligue de justice c'est plus proche de la vision de Snyder, mais, encore une fois: IL N'EST PAS FINI. La Banque mondiale ne cherche pas à verser plus d'argent dans un projet qui leur a fait perdre 60 millions de dollars au box-office. À ce stade, cela semble presque cruel à lui-même, comme s'il se vautrait dans la misère. Je ne peux pas imaginer non plus qu'il ait eu du plaisir à faire le film. Surtout pas quand les fans étaient énervés, les execs énervés et même les acteurs énervés. Cela ne peut pas lui rappeler de bons moments ou de bons souvenirs. Il y a peut-être un lien familial que je ne vois pas. Cela signifie évidemment beaucoup pour lui, mais il semble… juste malsain à ce stade.

En outre, Snyder n'a pas les ressources et la capacité nécessaires pour terminer le film de manière satisfaisante. Les fans veulent-ils même vraiment voir un plan de travail de trois heures, entrecoupé de wireframes, d'animations, de photos, de mauvaises prises, d'actifs inachevés comme le clip ci-dessus, etc.? Veux-tu vraiment ça?

La seule chose comparable à laquelle je peux penser est la coupe Donner de Superman II, qui, si je me souviens bien, est sorti comme 20-30 ans après le fait. Et ce film a bénéficié d'un tournage consécutif avec l'original Superman. Comment pourrait-on même terminer une coupe Snyder? Comment? Ça ne peut pas être! Il suffit de lire son script original pour Ligue de justice si vous pouvez le trouver et imaginer le film. Vous passerez un meilleur moment et un look meilleur, moins désespéré. Les créateurs et les médias ne vous doivent rien, les gars.