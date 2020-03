Zack Snyder veut un Supercut de Man of Steel et Batman V Superman

Même s’il a créé et dirigé les premières années de la franchise, dirigé trois épisodes ainsi que produit Wonder Woman et Aquaman, Zack Snyder n’a pas l’impression que son temps à la tête du DCEU se soit déroulé comme il le souhaitait. Après avoir quitté Justice League en raison d’une tragédie familiale, le cinéaste a vu sa vision originale du film bouchée, ce qui a entraîné des appels à la sortie de Snyder Cut qui sont toujours d’actualité presque trois ans plus tard.

Il a également été rapporté qu’il était sous la pression du studio pour accélérer la vitesse à laquelle l’univers partagé était en train de se construire dans le but de rattraper le succès fulgurant de Marvel Studios, avec son arc de cinq films initialement prévu à raconter. en conséquence, l’histoire de la Justice League a été gravement touchée.

Lors d’un récent événement de streaming pour célébrer le quatrième anniversaire de Batman V Superman: l’aube de la justice, Snyder a révélé une tonne de nouveaux détails sur ses plans originaux pour le DCEU, avec les fils d’intrigue des différents films autonomes qui devraient être beaucoup plus proches les uns des autres que dans les versions théâtrales.

La scène d’ouverture de Batman V Superman a lieu pendant l’apogée de Man of Steel, et les deux introduisent Bruce Wayne de Ben Affleck dans le mélange et lui donnent une raison solide de rancune contre le Fils de Krypton, et Snyder a récemment admis qu’il aimerait voir un supercut de les deux films qui montrent à quel point les récits sont parallèles.

“Je me demande si quelqu’un a déjà fait un montage de cinq heures, qui ne serait en fait que le montage de ces deux parties du film avec soin. Je n’ai jamais vu ça. Je suis sûr qu’il existe quelque part en ligne, où ils correspondent à tous ces moments afin qu’ils se produisent simultanément. Je ne sais pas si quelqu’un a fait ça. Je devrais y jeter un coup d’œil, mais c’est une chose cool à faire, parce que tout cela… tout devrait correspondre assez bien. Parce qu’ils sont en ce moment, ils se battent juste en dessous. Ça pourrait être plutôt cool. »

Zack Snyder sait plus que tout à quel point il peut être difficile de monter une nouvelle version d’un film DCEU, mais il y a probablement plus de quelques fans industrieux qui y travaillent en ce moment après avoir entendu ses commentaires. Bien sûr, organiser un événement basé sur son temps en charge de la franchise est également une décision avisée de sa part, car cela garantit que la conversation autour de la Snyder Cut of Justice League ne se terminera pas de si tôt.