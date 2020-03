‘Zapeando’, ‘El intermedio’ et ‘El Chiringuito’ reviennent le lundi 23 mars, s’adaptant à l’isolement

Certains des principaux formats quotidiens d’Atresmedia reviennent après quelques jours de repos pour s’adapter à la nouvelle donne qui vit dans notre pays. L’urgence sanitaire vécue en Espagne en raison du coronavirus COVID-19 a signifié que de nombreux programmes ont dû être suspendus sans date de retour confirmée et que de nombreux autres doivent désormais être effectués à domicile. Le confinement imposé par le gouvernement a conduit de nombreuses personnes à s’adapter et oui, c’est précisément ce qui s’est passé avec ‘Zapeando’, ‘El intermedio’ et ‘El Chiringuito de Jugones’ qui reviennent le lundi 23 mars … de chez eux.

Dani Mateo, Wyoming et Josep Pedrerol

D’un côté, l’espace quotidien hébergé par Dani Mateo et produit par Globomedia (The Mediapro Studio) présentera sa première version lundi. Il le fera en gardant le même esprit hooligan et amusant et le même groupe de collaborateurs, bien que cette fois de leurs maisons respectives. Dani Mateo sera en charge de l’animation de cette “table virtuelle” dans laquelle nous verrons entre autres Cristina Pedroche, Miki Nadal, Quique Peinado, Anna Simón et Valeria Ros. Ensemble, ils discuteront des nouvelles, les réseaux sociaux et ils nous diront d’abord comment ils vivent l’isolement. En outre, Boticaria García aura un rôle fondamental en conseillant les téléspectateurs dans la nouvelle situation. Il est à noter que les membres de la production, réalisation, scénario, montage … se sont également adaptés aux nouvelles circonstances depuis leur domicile.

Cela se produira à midi, tandis que la nuit, nous pouvons voir «L’intermédiaire du canapé», une nouvelle version du format à succès laSexta qui mélange politique et humour avec le Wyoming en tête. Comme cela arrive avec «Zapeando»; Sandra Sabatés, Dani Mateo, Thais Villas et Andrea Ropero réaliseront leurs sections respectives depuis leur domicile; ensemble, ils analyseront avec beaucoup d’ironie et d’humour tout ce que nous vivons dans notre pays. Il est à noter que dans cette nouvelle étape, Les Thaïs et Andrea se connecteront avec des gens d’Espagne et du monde qui diront de première main comment ils vivent cette détention obligatoire. Ce sera sans aucun doute une version spéciale et unique du pari quotidien réussi d’Atresmedia.

Ce sera le retour de ‘El Chiringuito’

Et enfin, le troisième à revenir est Josep Pedrerol. “Nous ne pouvions plus attendre. Nous devons être plus que jamais avec les bars de plage”, affirme le présentateur emphatique. ‘El chiringuito de Jugones’ revient également le lundi 23 mars, il le fera à 00h00 en Mega et aussi depuis le domicile de toute son équipe. L’animateur du débat sportif le plus hooligan à la télévision a expliqué que maintenant le format “Nous le ferons d’une manière très spéciale, une multi-connexion permettra à ‘El Chiringuito de Jugones’ de ne pas perdre son essence, ce qui est le débat”. De cette façon, l’espace n’oubliera pas ses collaborateurs légendaires qui devront désormais débattre du sport et surtout du football depuis les canapés de leurs maisons respectives.

.