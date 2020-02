Zarude est le nouveau Pokémon de l’épée et du bouclier

Ce qui est promis, c’est la dette et juste le jour de Pokémon, Sword and Shield a présenté le nouveau pokémon mythique qui atteindra les titres de la franchise. Ce n’est ni plus ni moins qu’un singe ressemblant à de l’herbe appelé Zarude. C’est un pokémon hóstil.

C’était le 15 février, lorsque The Pokemon Company a annoncé l’arrivée d’un nouveau monstre, et compte tenu des caractéristiques de sa silhouette, nous soupçonnons qu’il s’agirait d’un Pokémon sur le thème des singes. Maintenant, nous savons également que c’est le type Sinister and Plant de la région de Galar, qui mesure 1,8 mètre, pèse 70 kilogrammes et qu’il est très hostile à quiconque n’appartient pas à sa meute. Ce n’est pas un Pokémon facile à casser.

Voici la description et la bande-annonce de présentation de la nouvelle créature:

“Il est capable de cultiver des vignes solides et flexibles à partir du cou, des poignets et de la plante des pieds, qui se présentent comme une bague au doigt dans différentes situations. Il les utilise notamment pour se déplacer en se suspendant à des branches d’arbres ou pour cueillir des baies. Comme vous pouvez le voir, ils sont très utiles! Ces vignes ont également des propriétés cicatrisantes. Lorsque vous enveloppez une plaie avec elle, elle se ferme et guérit.

Zarude vit en meute, au cœur des forêts les plus luxuriantes. Il est très hostile à quiconque n’appartient pas à la meute et les attaque dès qu’il les détecte. Pour cette raison, les autres Pokémon qui habitent les mêmes forêts ont très peur de lui. Quand il se bat, il se déplace à l’aide d’arbres et de branches et utilise ses griffes acérées ou tout ce qu’il a sous la main. Il est très intelligent, ce qui l’aide également beaucoup dans les combats. »

Zarude Il sera disponible sur Sword and Shield pour Nintendo Switch.

