Zendaya et Bella Thorne sont-elles toujours des amis proches?

Zendaya et Bella Thorne sont deux des célébrités les plus célèbres d’Hollywood aujourd’hui, et elles ont Disney Channel pour en remercier.

Les deux sont devenus célèbres au début des années 2010 pour leurs rôles de CeCe et Rocky dans l’émission à succès Shake It Up. Non seulement ils ont acquis une carrière durable dans la série, mais ils ont également établi une amitié spéciale qui s’est poursuivie longtemps après la fin de l’émission.

Bella Thorne et Zendaya | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Maintenant que cela fait quelques années qu’ils n’ont pas agi ensemble, beaucoup veulent le savoir, Zendaya et Thorne sont-ils toujours proches?

Zendaya et Thorne ne sont pas devenus les meilleurs amis tout de suite

Au fil des ans, Disney Channel a montré à beaucoup d’entre nous à quoi ressemblaient des amitiés idéales.

Des Alex et Harper de Wizards of Waverly Place à Cory et Shawn de Boy Meets World, les fans se sont retrouvés à modeler bon nombre de leurs propres relations après ces personnages et le font encore aujourd’hui.

Mais une amitié à l’écran qui était particulièrement unique était celle entre CeCe Jones et Rocky Blue sur Disney’s Shake It Up.

La série a suivi ces deux amis alors qu’ils vivaient leurs rêves de danseurs professionnels dans une émission de télévision locale, “Shake It Up, Chicago!”

Alors que beaucoup considèrent cette amitié comme idéale à tous points de vue, les fans n’ont pas commencé à qualifier l’amitié réelle de Zendaya et Thorne de parfaite image.

Tout comme leurs personnages, Zendaya et Thorne avaient un lien étroit qui est resté solide pendant leur temps dans la série.

Même s’il n’aurait pas été exagéré de supposer que ces deux-là ont réussi la seconde où ils se sont rencontrés, il s’avère qu’ils n’ont établi leur amitié intime que bien plus tard.

En 2017, Thorne a révélé à J-14 qu’elle avait été «forcée» de rivaliser avec sa co-star pendant les premiers jours de Shake It Up. Les deux étant sous pression pour être meilleurs que les autres, Zendaya et Thorne n’ont pas été en mesure de se lier immédiatement.

«Zendaya et moi avons été mis dans une position très malheureuse où nous avons été en quelque sorte obligés de nous affronter [during Shake It Up], ce qui a rendu toute la première saison de l’émission très gênante pour nous », a-t-elle expliqué. «Nous voulions nous aimer, mais pourtant nous étions constamment mis les uns contre les autres. C’était «Qui est le meilleur dans ce domaine?» Et «Qui est le meilleur dans ce domaine?» »

Après des mois à garder leurs distances les uns des autres, les deux se sont rendu compte qu’ils ne voulaient plus être en compétition et ont décidé d’essayer l’amitié.

Thorne a poursuivi: “Et puis la deuxième saison, nous avons en quelque sorte eu cette conversation révélatrice où nous avons commencé à pleurer et vraiment tout mettre sur la table, et c’est à ce moment-là que nous sommes devenus les meilleurs amis.”

Leur amitié a duré longtemps après la fin de leur émission

Après être devenus les meilleurs amis, Zendaya et Thorne ont maintenu leurs liens étroits tout au long des trois saisons consécutives de Shake It Up.

Une fois la série terminée en 2013, les deux ont maintenu leur relation étroite, même s’ils ont tous deux évolué vers des choses plus grandes et meilleures dans leur carrière.

Bella Thorne et Zendaya | ROBYN BECK / . via .

“Nous nous envoyons des SMS tout le temps, et nous envoyons toujours des photos d’avant en arrière”, a admis Thorne en 2015.

Bien qu’il ne soit pas clair à quelle fréquence le texte des actrices de nos jours – Zendaya a été un peu occupé à être une énorme puissance alors que Thorne a atterri rôle après rôle – ils montrent souvent leur amour et leur soutien mutuel sur les réseaux sociaux.

En juin 2019, Zendaya a prêté quelques mots d’encouragement à sa meilleure amie après que l’actrice de DUFF se soit retrouvée impliquée dans une controverse photo nue.

Afin de riposter contre un pirate informatique présumé qui a menacé de rendre certains de ses moments les plus intimes publics, Thorne a décidé de partager ses nus en ligne.

Alors que beaucoup étaient sympathiques à sa situation, Whoopi Goldberg a critiqué l’actrice pour avoir pris les photos en premier lieu.

Après avoir appelé la réponse «malade» de Goldberg dans une série de vidéos larmoyantes, de nombreux amis de Thorne ont envoyé des messages sincères à sa façon, y compris l’actrice d’Euphoria.

Dans les commentaires de son article, Zendaya a écrit que la réaction larmoyante de Thorne “putain m’a brisé le cœur” et a continué en disant à son amie qu’elle était “forte et courageuse et belle à l’intérieur comme à l’extérieur”.

De cela seulement, il est clair que Zendaya et Thorne auront toujours le dos l’un de l’autre, peu importe le nombre d’années.