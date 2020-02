Zendaya et Jacob Elordi ont confirmé leur romance | INSTAGRAM

Les célèbres acteurs de la série Euphoria, de HBO qui a connu un grand succès, ont été vus en public de manière super romantique dans ce qui pourrait être un rendez-vous dans la Big Apple.

Les photographies montraient le célèbre dicton “les images disent plus de mille mots” car jusqu’à ce que des images d’un baiser soient vues sur la bouche, il n’avait pas été confirmé que Zendaya et Jacob Elordi sortaient ensemble, mais c’est précisément ce qui s’est passé.

Il y a plusieurs instantanés de son supposé rendez-vous à New York, donc ses fans sont devenus fous, car les paparazzi ont réussi à capturer le moment exact où ils se sont embrassés.

Bien que sur la photo, nous voyons que Zen et Jacob ont cherché un endroit quelque peu caché pour s’embrasser, ils ne pouvaient pas échapper aux lentilles expertes des paparazzis qui étaient dans la région.

Ils ont également assisté au défilé Fendi, en important très peu pour faire connaître leur roman désormais confirmé. Alors maintenant, nous pouvons nous assurer que Zendaya et Jacob Elordi sont le nouveau couple préféré sur Internet.

Les fans aspirent à ce que cette parade nuptiale soit enfin confirmée et eux-mêmes font leurs spéculations en s’assurant dans tous leurs réseaux sociaux, après avoir publié plusieurs photos des acteurs ensemble.

si zendaya a mis 23 ans pour trouver quelqu’un comme jacob elordi, je suis prêt à attendre

– mariana (@nicolegnzalez)

4 février 2020

Pour l’instant, ce qui est très clair pour nous, c’est que les vibrations et la chimie entre elles ne manquent pas puisqu’elles se montrent en riant, partageant de beaux moments et pleins de regards amoureux.

Rappelez-vous ce que Elordi a dit “” C’est une merveilleuse créatrice. C’est super cool de travailler avec elle. C’est une artiste incroyable et une personne très attentive avec tout le monde. Mais nous sommes tous très proches. Il n’y a pas de maillon faible dans cette série. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et tout le monde est super de travailler. “

