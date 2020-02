‘Zeno’: le remake planifié de Joe Carnahan et Frank Grillo de ‘The Raid’ n’est plus un remake de ‘The Raid’

Comme vous vous rappelez, Joe Carnahan (The Gray, Boss Level) a développé un remake du film de combat indonésien La descente, et une mise à jour intéressante est disponible via Collider cette semaine.

En parlant avec le site, Carnahan et star Frank Grillo ont révélé que leur vision du Raid n’est plus exactement un film de Raid, mais plutôt un film original désormais intitulé Zeno.

“Nous possédons le script que nous avons écrit”, a expliqué Grillo. “Nous nous sommes séparés avec XYZ [Films] à qui appartient le titre, mais pas le script. Nous négocions actuellement avec un grand nom. »

Dans The Raid: Redemption du réalisateur Gareth Evans, «A S.W.A.T. l’équipe est prise au piège dans un immeuble géré par un gangster impitoyable et son armée de tueurs et de voyous. “

Carnahan a expliqué en quoi son scénario est différent “Juste pour qu’il y ait une clarification. La version que j’ai écrite – ils n’ont jamais l’intention d’aller [to the building]. Ils pensent qu’ils vont déplacer ce type. Donc, toute leur opération est, “nous allons frapper ce gars en transit.” Et ce n’est que lorsqu’ils se rendront compte, “oh ils creusent, ils ne bougent pas … nous devons aller le chercher.”

“C’est un script très très différent. C’est vraiment, vraiment [two] frères. Zeno. C’est comme ça que ça s’appelle. Quel est le nom du personnage principal. C’est ce qu’on appelle en ce moment. “

Grillo, à cette époque, devrait jouer l’un des frères.