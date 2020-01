Zéro gras et bronzage! Découvrez comment la tante de Maluma a révolutionné les réseaux de bikini

Rencontrez «La Wazza», il soutient toujours son neveu et montre son corps sculptural dans les réseaux sociaux.

28 janvier 2020

Nous savons tous que Maluma Elle est l’une des figures les plus reconnues du monde du reggaeton et de la musique urbaine, mais sa tante, connue sous le nom de «La wazza»Donne également beaucoup de choses à dire.

Et est-ce Yudy Arias Il est non seulement célèbre pour avoir toujours soutenu son neveu, mais parce qu’il aime montrer sa beauté sur les réseaux sociaux Et regardez ce qu’il a à montrer!

D’après ce qui a été vu sur son compte Instagram, la tante de Maluma est une fan de sport et une enseignante de yoga, c’est pourquoi elle a ce grand corps!

Récemment “La Wazza” Il a publié une image de bikini qui a rendu ses followers fous. Et c’est que même un chapeau a été mis pour réveiller les langues et les envies!

Décidément une femme, on ose dire que la tante de Maula a un corps encore meilleur que lui, qu’en pensez-vous?

