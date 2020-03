ZeroZeroZero saison 2 est-il confirmé? La série Sky Atlantic touche la corde sensible – HITC

ZeroZeroZero a époustouflé les téléspectateurs et la saison 2 serait certainement la bienvenue.

C’est ce que nous appelons la télévision captivante…

ZeroZeroZero continue de faire des vagues en atteignant un public plus large, mais nous n’aurions peut-être pas dû être trop surpris par sa qualité pour commencer.

De nombreux téléspectateurs se souviendront de l’excellente série Gomorrah arrivée sur Sky Atlantic en 2014, qui a cimenté un héritage à travers quatre superbes saisons maintenant.

Il était basé sur un livre du romancier italien Roberto Saviano, qui a également écrit le matériel source de ZeroZeroZero. La série, d’autre part, vient de Stefano Sollima, connu pour Sicario: Day of the Soldado et aussi pour la production de Gomorrah.

Donc, même avant d’arriver à la distribution sensationnelle qui commande l’écran, il y a beaucoup de talent à féliciter ici. Alors qu’il continue d’attirer de nouveaux éloges, il vaut déjà la peine de regarder vers l’avenir pour voir ce que l’avenir réserve à ce joyau acclamé.

ZeroZeroZero saison 2 est-il confirmé?

Non, la saison 2 de ZeroZeroZero n’a pas été confirmée.

Selon ScreenRant, le projeté a été facturé comme une mini-série lors de sa sortie. Cependant, une minisérie renouvelée pour plus d’épisodes n’est pas exactement inconnue. S’il y a une demande claire et que la série peut faciliter la narration, il n’y a aucune raison de l’exclure.

La même source prévoit que la production pourrait potentiellement démarrer cette année si son renouvellement se confirmait prochainement. Bien que 2021 semble beaucoup plus probable – et optimiste – avec une sortie fin 2021 ou début 2022 potentiellement à portée de main.

C’est bien beau d’offrir de nouveaux espoirs, mais le monde de ZeroZeroZero exige-t-il réellement une exploration plus approfondie?

Oui…

Opinion: ZeroZeroZero mérite un renouvellement

Compte tenu de la fin de la saison 1, il est sûr de dire que ZeroZeroZero a plus d’histoire à raconter.

Nous avons fini par Emma faire un nouvel accord de distribution et il y a une gamme de conséquences qu’ils pourraient explorer en fin de compte.

Son contrat avec Manuel signifie que le temps presse et qu’elle devra déterminer ses relations à Monterrey. Il y a toujours un potentiel pour apporter des visages d’actualité à mesure que de plus en plus de personnes s’impliquent dans ses opérations, ce qui signifie également que plus de stars pourraient monter à bord pour pimenter les choses et aider à attirer de nouveaux publics.

On soupçonne furtivement que même en dépit de jours bien plus durs à venir, Emma devrait continuer son ascension et nous avons hâte de voir quelles menaces et quelles rencontres feront surface pendant son voyage.

Les fans font l’éloge de ZeroZeroZero sur Twitter

Il serait logique d’appuyer sur la réponse des fans sur Twitter.

Un a récemment tweeté: «#ZeroZeroZero est aussi luxueux que f ** k. Tendu et beau. Et Andrea Riseborough est la quintessence du cool. Je ne peux pas attendre la saison 2. “

Découvrez une sélection de tweets:

