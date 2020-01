Zoe Kravits fouille dans son top 5 des chagrins / films

Dans une nouvelle approche du roman du même nom de 1995 de Nick Hornby, Hulu Haute fidélité Série télévisée met Zoë Kravitz (Mad Max: Fury Road) dans le rôle principal de Rob Brooks alors qu’elle revient sur les cinq plus grands chagrins de sa vie, tout cela afin qu’elle puisse comprendre pourquoi elle continue d’avoir le cœur brisé. John Cusack a joué dans l’adaptation cinématographique de l’an 2000, et la dernière bande-annonce de la série télévisée High Fidelity montre l’esprit du film et le personnage principal ont tous deux été conservés intacts.

Bande-annonce de la série TV haute fidélité

Zoë Kravitz obtient également de la compagnie de ses amis dans le magasin de disques. Alors que Cusack avait Jack Black et Todd Louiso dans la boutique, cette fois, c’est Da’Vine Joy Randolph (fraîchement sorti de son tour exceptionnel dans Dolemite Is My Name) et David H. Holmes (Mindhunter) comme ses confidentes. Pendant ce temps, Jake Lacy semble avoir des enchevêtrements romantiques avec notre personnage principal, et Kingsley Ben-Adir (Peaky Blinders, The OA) joue son grand ex, Russell «Mac» McCormack.

Raconter cette histoire dans une perspective féminine rendra cela beaucoup plus rafraîchissant que votre remake moyen. De plus, avoir Kravitz s’attaquer à un rôle comme celui-ci semble déjà extrêmement satisfaisant. Elle a cette attitude blasée et son regard sombre et sardonique sur la vie. Cela pourrait très bien valoir la peine d’être regardé lors de ses débuts à Hulu juste à temps pour la Saint Valentin le 14 février 2020.

High Fidelity met également en vedette Da’Vine Joy Randolph, David H. Holmes, Jake Lacy et Kingsley Ben-Adir.

La série est développée pour la télévision par les écrivains Veronica West et Sarah Kucserka. West et Kucserka sont producteurs exécutifs aux côtés de Josh Appelbaum de Midnight Radio, André Nemec, Jeff Pinkner et Scott Rosenberg, ainsi que Zoë Kravitz, Jeff Reiner et Nick Hornby. Jesse Peretz a réalisé et réalisé le projet pilote. La série est produite par ABC Signature Studios, qui fait partie de Disney Television Studios.

