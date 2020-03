Zoe Kravitz à nouveau aux seins nus

Zoe Kravitz a jeté ses fils et posé seins nus avec un bouquet de fleurs dans un magnifique cliché qu’elle a partagé avec ses abonnés Instagram.



Zoe Kravitz n’a jamais eu peur d’abandonner ses vêtements avant de se placer devant la caméra, et avec l’une de ses dernières publications sur Instagram, elle a clairement fait savoir qu’elle ne s’arrêtait pas maintenant. L’actrice a de nouveau tourné aux seins nus lors d’une récente séance photo avec la photographe britannique Charlotte Wales, dans laquelle elle a posé sans vêtements avec un bouquet de fleurs. Mardi, elle a décidé de partager l’un des derniers produits du tournage avec ses abonnés Instagram. Sur la magnifique photo, certaines des fleurs sont stratégiquement utilisées pour couvrir les parties de son corps qui auraient son message signalé pour contenu inapproprié et supprimé autrement. Zoe a évité de violer les règles de nudité d’Instagram et avait l’air magnifique en le faisant.

Beaucoup de ses célèbres disciples étaient d’accord, y compris Bella Hadid. “Littéralement f * cking mourir pour vous, c’est quoi ce bordel,” écrivit Bella. “Tu es un ange du ciel.” Tracee Ellis Ross a également commenté: «Vous êtes tellement dang», suivie par quelques emojis de feu, tandis que Yara Shahidi a simplement dit qu’elle avait l’air «irréelle».

Pascal Le Segretain / .

En plus de ravir le gramme avec sa beauté, Zoé se prépare également à son rôle de Catwoman dans le prochain film de Batman. En janvier, elle a expliqué comment elle abordait le personnage et pourquoi elle était ravie de jouer ce rôle. “Je pense que Catwoman, Selina Kyle, représente une féminité très forte, et je suis ravie de plonger dans cela”, at-elle noté. “Je pense que la féminité représente le pouvoir, et je pense que c’est un type de pouvoir différent du pouvoir masculin. C’est quelque chose qui est vraiment intéressant à propos de Batman et Catwoman. Je pense que Batman représente une sorte de pouvoir masculin, et Catwoman représente un pouvoir très féminin – un peu plus compliqué et plus doux aussi. J’aime l’idée que vous pouvez être doux, vous pouvez être doux et immobile être très puissant et toujours très dangereux. ” Le Batman devrait sortir le 25 juin 2021, mais vous pouvez voir Zoe dans sa nouvelle série, High Fidelity, en streaming maintenant sur Hulu.

.