Zoe Kravitz décrit une formation intense pour le rôle de Catwoman

Zoe Kravitz a discuté du processus de formation pour son rôle de Catwoman dans The Batman.

Warner Bros.et la toute nouvelle version cinématographique de DC sur Batman comprendront de nouvelles versions de plusieurs personnages de la galerie des Rogues de Caped Crusader. Parmi les nombreux méchants inclus dans Matt Reeves, The Batman est Catwoman, avec Fantastic Beasts et Zoe Kravtiz, la star de Où les trouver dans le rôle emblématique.

Lors d’une interview avec le podcast Questlove Supreme, Zoe Kravitz a discuté de quelques sujets concernant son rôle de Catwoman, y compris ce que c’est que de suivre les représentations emblématiques du personnage d’actrices telles que Eartha Kitt et Michele Pfeiffer. À un moment donné, Zoe Kravitz a noté qu’elle avait passé deux mois à Londres pour ce qu’elle a appelé un processus «intense» en préparation de son rôle de Catwoman:

“C’est assez intense. Nous venons juste de commencer le tournage il y a deux semaines, mais avant cela, j’étais à Londres pendant deux mois, juste en train de me mettre en forme, de m’entraîner, d’apprendre des combats.

Par la suite, Zoe Kravtiz a ajouté que le tournage de The Batman est un processus intense et long en soi.

Les détails complets de l’intrigue sur The Batman sont actuellement dévoilés, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson dans le rôle de Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Peter Sarsgaard comme Gil Colson, Jayme Lawson comme Bella Reál, avec Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Colin Farrell comme le pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021.

