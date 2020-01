Zoe Kravitz dévoile The Batman de Matt Reeves

Zoë Kravitz dévoile The Batman de Matt Reeves

Lors d’une récente comparution à Haute fidélitéLa tournée de presse de TCA, Zoë Kravitz (Big Little Lies) a dévoilé le film DC très attendu de Matt Reeves Le Batman, révélant son enthousiasme de pouvoir présenter une nouvelle version de Selina Kyle / Catwoman, qui, selon elle, est une forte représentation du pouvoir féminin.

“Je pense que Catwoman, Selina Kyle représente une féminité vraiment forte, et je suis ravie de m’y plonger”, Dit Kravitz (via Variety). «Je pense que la féminité représente le pouvoir, et je pense que c’est un type de pouvoir différent du pouvoir masculin. C’est quelque chose de vraiment intéressant à propos de Batman et Catwoman. Je pense que Batman représente une sorte de pouvoir masculin, et Catwoman représente un pouvoir très féminin – un peu plus compliqué et plus doux aussi. J’aime l’idée que vous pouvez être doux, vous pouvez être doux tout en étant très puissant et toujours très dangereux. »

Kravitz a également révélé que la performance de Michelle Pfeiffer dans Batman revient est celle qui lui donne vraiment l’inspiration pour se préparer au rôle emblématique. «Je pense que Catwoman est un personnage emblématique. Je n’ai jamais beaucoup aimé les bandes dessinées, mais ce monde m’a toujours vraiment intrigué. Et puis bien sûr Michelle Pfeiffer – sa performance a toujours été super inspirante pour moi. C’était juste emblématique. »

CONNEXES: Todd Phillips veut un film Batman Joker-Universe

Le casting étoilé est dirigé par Robert Pattinson (Bon temps, Le phare) en tant que chevalier noir titulaire. Le film mettra également en vedette Zoe Kravitz en tant que Selina Kyle / Catwoman, Colin Farrell en tant que The Penguin, Jeffrey Wright en tant que commissaire Gordon et Paul Dano en tant que Riddler. En plus de Peter Sarsgaard, dont le rôle est actuellement tenu secret, le casting a récemment vu John Turturro (The Big Lebowski) se joignent à Carmine Falcone ainsi qu’Andy Serkis (Panthère noire) comme Alfred Pennyworth, majordome et père figure du chevalier noir, ainsi que le nouveau venu Jayme Lawson.

L’histoire de Reeves a été décrite comme un projet axé sur les personnages mettant l’accent sur les expériences de Batman en tant que plus grand détective du monde. Le cinéaste a également déclaré s’attendre à une «galerie des voleurs» de méchants dans le film.

CONNEXES: Dwayne Johnson taquine la date de début de production de Black Adam

Reeves dirigera le film Warner Bros Pictures, et a également co-écrit le scénario aux côtés de l’écrivain Mattson Tomlin. Reeves produit aux côtés de Dylan Clark. Michael E. Uslan sera le producteur exécutif.

Le Batman devrait sortir le 25 juin 2021.