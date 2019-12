Zoe Kravitz explore le chagrin dans le teaser haute fidélité de Hulu

Zoe Kravitz explore le chagrin dans le teaser High Fidelity d'Hulu

La dramatique romantique de 2000 Haute fidélité est l'un des plus célèbres du genre, et maintenant l'adaptation de la série de Hulu arrive sur le service de streaming le jour de la Saint-Valentin. La première Haute fidélité Le teaser de la série dirigée par Zoe Kravitz est arrivé, explorant les hauts et les bas des rencontres et des scènes musicales de New York. Découvrez la bande-annonce ci-dessous!

CONNEXES: Jake Lacy rejoint la série Hulu Adaptation de haute fidélité

le Haute fidélité La série a été commandée pour 10 épisodes et racontera l'histoire d'un point de vue féminin, avec Kravitz jouant le rôle principal (joué par John Cusack dans le long métrage de 2000) en tant que fan de musique ultime et propriétaire de magasin de disques obsédé par la culture pop. et les cinq premières listes.

Jake Lacy est sur le point de représenter Clyde, une greffe de New York de LA qui a tendance à être le gars le plus cool de la pièce mais qui a toujours du mal à trouver sa place dans la ville et malgré son manque d'intérêt pour la musique, il révèle un côté ouvert et drôle qui intrigue le Rob de Kravitz.

À la suite de l'acquisition par Disney des actifs de Fox, qui comprenait une participation de contrôle de 60% dans Hulu, Disney a décidé de déplacer la série de la marque plus familiale Disney + vers la société Hulu pour adultes. Haute fidélité est écrit par Veronica West et Sarah Kucserka et provient de Midnight Radio et ABC Signature.

«Toute l'équipe de High Fidelity est absolument ravie de notre déménagement à Hulu et incroyablement reconnaissante à ABC Signature et à Disney + d'avoir si bien soutenu la transition», Midnight Radio a déclaré dans une déclaration précédente. «Une fois que Zoe est arrivée à bord et que le spectacle a commencé à évoluer, il est rapidement devenu clair que nous pourrions être mieux adaptés pour une maison différente. Tout le monde a impliqué des armes verrouillées pour aider à faire ce changement à Hulu, qui est la plate-forme idéale pour réinventer cette propriété intemporelle bien-aimée.

CONNEXES: Monstres au travail: la distribution de voix de Monsters, Inc. de retour pour la série Disney +

West et Kucserka ont développé la série pour la télévision et serviront également de producteurs exécutifs aux côtés de Scott Rosenberg, qui a co-écrit le film de 2000. Josh Appelbaum, Andre Nemec, Jeff Pinkner et Nick Hornby seront également producteurs exécutifs avec Jesse Peretz exécutif produisant et réalisant le pilote. Adrienne Erickson produira pour Midnight Radio.