Zoe Kravitz montre la coiffure de Catwoman aux Golden Globes

La star de Batman, Zoe Kravitz, a débuté sa coiffure Catwoman lors de sa présentation aux Golden Globes 2020.

Alors que de nombreux fans de bandes dessinées sont toujours ravis que la performance Joker de Joaquin Phoenix ait remporté le prix du meilleur acteur dans un drame aux Golden Globes de cette année, la star de Batman, Zoe Kravitz, a révélé sa coiffure pour son rôle de Catwoman. Avec The Batman de Matt Reeves actuellement en tournage à Londres, il semble que ce soit le look que Catwoman de Zoe Kravitz arborera dans le film en face de Dark Knight de Robert Pattinson.

Les fans ont pu voir la coiffure Catwoman de Zoe Kravitz lorsque l’actrice a présenté un prix aux Golden Globes aux côtés de son beau-père Jason Momoa, qui joue Aquaman dans l’univers étendu de DC. Catwoman de Zoe Kravitz arborera une coiffure plus courte que certaines des versions précédentes en direct de Catwoman. Jetez un œil à la coiffure Catwoman de Zoe Kravitz pour The Batman ci-dessous.

Aquaman et Catwoman! #GoldenGlobes pic.twitter.com/NmXR2gRqGk

– Geeks of Color (@GeeksOfColor) 6 janvier 2020

Êtes-vous impatient de voir Catwoman de Zoe Kravitz en face de Bruce Wayne de Robert Pattinson dans The Batman? Que voulez-vous voir dans le dernier film de Batman? Sound-off dans la section commentaires b elow!

Les détails complets de l’intrigue pour The Batman sont actuellement secrets, bien que le film se concentrera sur un jeune Bruce Wayne et comportera une galerie de méchants de Rogues qui comprend Catwoman, The Penguin et The Riddler. Le film de Matt Reeves suivra Batman pendant ses années de formation en tant que protecteur de Gotham City et utilisera les compétences de détective du Dark Knight dans une plus large mesure que les films DC précédents. Il devrait être le premier chapitre d’une nouvelle trilogie avec Robert Pattinson comme Batman.

Réalisé par Matt Reeves à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Mattson Tomlin, The Batman met en vedette Robert Pattinson dans le rôle du Caped Crusader, Zoe Kravitz dans le rôle de Catwoman, Paul Dano dans le rôle du Riddler, Jeffrey Wright dans le rôle du commissaire James Gordon, Jayme Lawson dans le rôle de Bella, John Turturro comme Carmine Falcone, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Peter Sarsgaard. Récemment, Colin Farrell aurait été en pourparlers pour jouer au Pingouin.

Le Batman sortira en salles le 25 juin 2021. Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant Zoe Kravitz, Catwoman et le film de Robert Pattinson.

Source: Twitter

DC Universe lance des affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur “Suivant”.

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles? Sonnez dans les commentaires ci-dessous, et assurez-vous de continuer à suivre Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles de l’univers DC.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.

Eammon Jacobs

Écrivain anglais avec une préférence pour tout ce qui concerne le cinéma, la télévision et la bande dessinée.